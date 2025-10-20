Escuela no apoyó a Nicole, estudiante golpeada por compañeras en secundaria de Tláhuac
Flor Jiménez, mamá de la estudiante de secundaria que fue golpeada por las compañeras que le hacía bullying, señaló que la escuela no hizo nada para ayudarla.
Familiares y amigos de Nicole, estudiante de la Secundaria No.324 “Alfonso Caso”, en Tláhuac, protestaron afuera de las instalaciones debido a que la joven no fue apoyada por las autoridades después de ser brutalmente golpeada por sus compañeras.
- La escuela argumentó que había sido un “problema de chicas”
- Nicole sufrió múltiples contusiones en todo su cuerpo
- La joven ya había reportado que sufría bullying a las autoridades pero no hicieron nada