García Harfuch destaca reducción de homicidios en estos estados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , participó en la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los gobernadores y gobernadoras de las 32 entidades.

El titular de la seguridad destacó el liderazgo de la mandataria e indicó que su claridad de visión y firmeza han sido fundamentales para fortalecer una estrategia de seguridad integral, con un enfoque humano, centrada en asegurar la paz, la justicia y el bienestar de las familias mexicanas.

Colaboración estrecha con estados

Harfuch señaló que ninguna estrategia puede ser efectiva sin una colaboración estrecha con los estados.

“El propósito que hoy nos reúne es que la Federación y los estados alcancemos consensos que se traduzcan en acuerdos sólidos, capaces de generar políticas públicas eficaces para responder a los retos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país”, indicó.

Al reconocer la constante disposición de los gobernadores, García Harfuch subrayó que, en estos 11 meses de administración, la coordinación entre las distintas instituciones del Gabinete de Seguridad ha sido clave para lograr una disminución del 25% en los homicidios dolosos a nivel nacional, índices más bajos desde 2016.

Fortalecimiento de la policía

Asimismo aseguró que el futuro de la seguridad en México depende del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ya que el 96% de los delitos pertenecen al fuero común.

“El 96% de los delitos pertenecen al fuero común, eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y de las policías municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes se enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad”, dijo el secretario de Seguridad

