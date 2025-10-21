Detienen a extorsionador de limoneros tras asesinato de Bernardo Bravo

El líder limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Márquez fue asesinado y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que detuvieron a uno de los responsables del cobro de cuotas a productores limoneros .

De acuerdo con la Fiscalía General de Michoacán, el cuerpo del líder limonero fue localizado dentro de su vehículo en la carretera que conecta con el Estado de México (Edomex).

Detienen a extorsionador de limoneros de Apatzingán

Elementos de la Defensa y de la Fiscalía de Michoacán realizaron un operativo en Michoacán y lograron detener a Rigoberto “N”, identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. Además, se siguen realizando trabajos de investigación para dar con todos los responsables del asesinato de Bernardo Bravo.

Bernardo Bravo denunció extorsiones y amenazas de muerte

Mediante redes sociales, Bernardo Bravo denunció que un grupo criminal operaba en Michoacán y le pedía “cuotas” a los agricultores y transportistas. Además, indicó que había recibido amenazas de muerte por participar en el Tianguis Limonero.

Debido a la situación, Bravo había convocado a una movilización para exigir créditos, concesiones de agua y precios justos para el limón mexicano.

¿Quién era Bernardo Bravo?

Bernardo Bravo era originario del Valle de Apatzingán en Michoacán, fue un productor de limón y líder agrícola. También se desempeñaba como presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y siempre trató de mejorar las condiciones del campo y proteger a los agricultores de cítricos.

Desde hace varios años, la Asociación de Citricultores se enfrentaba a las extorsiones y Bernardo Bravo, es el quinto productor de limón asesinado en poco más de un año. José Luis Aguiñaga murió el 12 de septiembre de 2024; Ramón Paz Salinas el 14 de enero de 2025; el 9 de febrero fue asesinado otro productor de limón en Buenavista y en septiembre otro en Apatzingán.

