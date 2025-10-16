Asesinan a dos personas al interior de una barbería en Uruapan, Michoacán

La inseguridad se mantiene como el tema más preocupante en México y en esta ocasión, una barbería en Uruapan fue el escenario en donde asesinaron a balazos a dos personas sin mediar palabras. El ataque ocurrió en la colonia Tierra y Libertad, en la calle Plan de Ayutla.

Cuando los vecinos escucharon las detonaciones, llamaron al 911, sin embargo, los atacantes huyeron de inmediato y, hasta el momento, no hay detenidos. Tuvieron que acordonar la zona para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Asesinan a dos personas en barbería de Uruapan

Medios locales señalan que al menos dos sujetos iban a bordo de una camioneta, se detuvieron frente a la barbería y comenzaron a disparar contra las dos personas que estaban al interior del negocio . Después huyeron en ese mismo vehículo.

Cuando las autoridades ingresaron al establecimiento y tomaron los signos vitales de las víctimas, confirmaron que ya habían fallecido; sufrieron disparos en la cabeza y en el cuello; uno de ellos quedó tendido en el sillón y el otro en la silla de barbería, donde, aparentemente, le realizaban un corte de cabello.

Personal de la unidad especializada pidió a los vecinos no acercarse ni alterar la escena, a la par de que tuvieron que trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense , en la espera de que sean identificados por su familia. Asimismo, comenzarán con las investigaciones para hallar la camioneta que conducían los asesinos y lograr la detención.

Uruapan, uno de los municipios más violentos de Michoacán

El municipio de Uruapan se ha convertido en un foco rojo por los delitos de homicidios dolosos. De hecho, según la Encuesta Nacional de Seguridad del INEGI, es una de las ciudades con mayor inseguridad en México este 2025, solo por detrás de Villa Hermosa, Culiacán y Fresnillo.

A pesar de que los delitos de homicidio han ido en aumento en lo que va del año, las autoridades todavía no han establecido un plan de seguridad para reducir las cifras y la percepción de inseguridad en los habitantes es muy alta.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.