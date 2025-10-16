Lanzan drones explosivos a la unidad antisecuestros de la Fiscalía de Baja California

Las oficinas de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Baja California fueron atacadas con explosivos durante la noche de miércoles.

La FGE confirmó que alrededor de las 19:00 horas se registró la agresión de las instalaciones ubicadas en Playas de Tijuana. El atentado se produjo mediante drones que sobrevolaron por el inmueble.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

“Fueron arrojados sobre el patio de las instalaciones, artefactos explosivos ‘hechizos’, esto quiere decir que son unas botellas de plástico que contienen clavos, balines, fragmentos de metales”, informó en conferencia de prensa la fiscal de Baja california, María Elena Andrade Ramírez.

“Dichos explosivos los trasladan con el dron desde una distancia muy lejana y accionan un tipo de pólvora para que el artefacto expanda los metales que contiene, es decir no es una bomba molotov, tampoco se acciona con un mecanismo de fuego”, agregó.

Ramírez, condenó los ataques y afirmó que “ningún ataque detendrá el trabajo de investigación ni el compromiso con la justicia”.

Tras la agresión se inició un operativo donde participan las fuerzas de los tres órdenes de gobierno. No hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales.

“Tras realizar una inspección en el área se encontraron lo que pudiera ser vestigios de artefactos explosivos, que a su vez ocasionaron algunos daños materiales en bienes inmuebles de la institución, cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales”, se indicó en una ficha informativa previa de la dependencia.

Miguel Ángel Gaxiola, fiscal de Delitos Contra la Vida de la FGE, destacó que, según la evidencia recabada en el lugar, se habrían utilizado tres drones para arrojar los explosivos.

Consulado de EUA en Tijuana emite alerta

Luego de darse a conocer estos hechos, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta a sus ciudadanos. Las autoridades estadounidenses solicitaron al público mantenerse al pendiente de los noticieros locales y no transitar cerca de la zona. También solicitaron informar a amigos y familiares sobre la situación.

Ataques continuos

Cabe destacar que hace un mes, en septiembre se produjeron ataques contra dos oficinas de la FGBC en el puerto de Ensenada y otra de Tijuana con saldos de cinco patrullas quemadas con artefactos explosivos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.