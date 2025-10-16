inklusion.png Sitio accesible
Seguridad
Detienen a implicados en venta y distribución de droga en el poniente de CDMX

El fuerte operativo de seguridad se desplegó en las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón; tres hombres y una mujer fueron detenidos luego de los cateos.

Diana Gómez/adn Noticias
Actualizado el 16 octubre 2025 08:30hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Cuatro personas vinculadas a la venta y distribución de droga fueron detenidas tras un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que tras trabajos de investigación para el combate a los delitos de alto impacto, en las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón se ejecutaron dos órdenes de cateo y se detuvo a tres hombres y una mujer presuntamente vinculados a la venta y distribución de droga.

Decomiso de droga y cartuchos útiles

En los inmuebles se aseguraron casi 100 dosis de presunta droga y cartuchos útiles, por lo que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En el operativo participaron elementos del Gabinete de Seguridad y del Gobierno federal para llevar a cabo acciones operativas y de investigación.

CDMX
