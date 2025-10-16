Detienen a implicados en venta y distribución de droga en el poniente de CDMX

Cuatro personas vinculadas a la venta y distribución de droga fueron detenidas tras un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que tras trabajos de investigación para el combate a los delitos de alto impacto, en las alcaldías Azcapotzalco y Álvaro Obregón se ejecutaron dos órdenes de cateo y se detuvo a tres hombres y una mujer presuntamente vinculados a la venta y distribución de droga.

Decomiso de droga y cartuchos útiles

En los inmuebles se aseguraron casi 100 dosis de presunta droga y cartuchos útiles, por lo que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En el operativo participaron elementos del Gabinete de Seguridad y del Gobierno federal para llevar a cabo acciones operativas y de investigación.

