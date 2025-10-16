Escándalo en Baja California: Internas transmiten en vivo desde su celda en el penal La Mesa

El director del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa fue separado de su cargo como resultado de un video que apareció en redes sociales donde tres internas transmitieron en vivo desde su celda hace unos meses.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en el penal de La Mesa?

El escándalo estalló tras la difusión de una transmisión en vivo donde se observa a tres mujeres privadas de la libertad grabándose a sí mismas dentro de una celda, al tiempo que filman a otras compañeras que también se encontraban en el lugar.

Los hechos ocurrieron en agosto pasado, sin embargo, fue hasta ahora que se dieron a conocer.

El contenido ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y el manejo del sistema penitenciario en Baja California.

#Tijuana | Removieron a director del penal de La Mesa por video en vivo desde el interior.



En la mañanera de este miércoles, el gobierno estatal confirmó la veracidad de una transmisión en vivo desde el interior del penal, misma que fue protagonizada por mujeres y que habría… pic.twitter.com/BJQvKJIL6Z — Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) October 16, 2025

Inician investigación

El secretario general de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez, confirmó la autenticidad del video e indicó que ya se inició una investigación por presuntos actos de corrupción.

“En cuanto tuvimos conocimiento de esta situación, la gobernadora fue muy clara al instruir una investigación. Se separó del cargo al director titular y la Secretaría Anticorrupción ya tiene avances importantes”, señaló Álvarez.

Por su parte Marina del Pilar Ávila , gobernadora de la entidad, dijo que las mujeres no tenían la culpa de lo sucedido. Se supone que el uso de teléfonos celulares desde adentro de los penales está prohibido.

Asimismo reconoció que las cárceles del estado enfrentan un rezago histórico en infraestructura y tecnología: “Los inhibidores que tenían ya no son funcionales ante la tecnología 5G. Estamos reemplazándolos por aparatos más modernos”, explicó la mandataria.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.