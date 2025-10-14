Golpe a “Los Malcriados 3AD”: cae presunto operador delictivo en Álvaro Obregón

Como parte de los trabajos de investigación para fortalecer la seguridad en CDMX, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Sebastián “N”, señalado como integrante del grupo delictivo “Los Malcriados 3AD”. La detención ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, tras la ejecución de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

De acuerdo con reportes de inteligencia, el presunto delincuente forma parte de una célula que opera en la zona poniente de la capital, dedicada a actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión y homicidio.

La acción fue resultado de un operativo conjunto entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), enfocado en desarticular grupos criminales que amenazan la tranquilidad ciudadana.



Sebastián “N” es identificado como uno de los operadores de “Los Malcriados 3AD”, banda que mantiene presencia en diversas colonias de Álvaro Obregón y zonas colindantes. Según informes policiales, esta organización criminal fue vinculada con múltiples delitos, principalmente la venta de drogas al menudeo y el cobro de “derecho de piso” a comerciantes locales.

Las autoridades señalan que este grupo mantuvo enfrentamientos con otras células por el control territorial, lo que incrementó los índices de violencia en la región poniente.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó la coordinación con la Fiscalía capitalina para lograr esta detención. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el funcionario aseguró que no se dará “ni un paso atrás” en el combate a la delincuencia, reiterando el compromiso de construir una ciudad más segura, justa y en paz.

La colaboración entre ambas dependencias permitieron identificar patrones de operación y redes de apoyo logístico de “Los Malcriados 3AD”, lo que derivó en varias detenciones recientes y el debilitamiento del grupo criminal.

Impacto en la Seguridad en CDMX

Expertos en seguridad consultados señalan que la captura de integrantes clave de bandas locales tiene un efecto directo en la reducción de delitos violentos. Sin embargo, advierten que estos operativos deben acompañarse de estrategias de prevención, atención social y fortalecimiento comunitario.

Las autoridades capitalinas confirmaron que continuarán los operativos focalizados en las alcaldías del poniente, con apoyo de inteligencia y tecnología. El objetivo es desarticular completamente las células remanentes de “Los Malcriados 3AD” y garantizar la estabilidad en las colonias afectadas.

La SSC exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de extorsión o venta de drogas de manera anónima, subrayando que la colaboración social es fundamental para mantener el control territorial y consolidar los avances obtenidos en materia de seguridad.

