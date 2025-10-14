Caso Kimberly Moya: Catean la casa de uno de los sospechosos de la desaparición de la alumna de CCH Naucalpan

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron un tercer cateo en la casa de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, uno de los dos hombres detenidos por la desaparición de Kimberly Moya.

Aproximadamente 50 agentes entraron a una vivienda amarilla en la colonia Santa María Nativitas, Naucalpan, la noche del lunes 13 de octubre. También ayudaron bomberos con herramientas especiales. Afuera se vieron varias jaulas para mascotas.

Es importante señalar que, previamente, en el lugar se encontraron un par de botas con manchas de sangre. Los restos biológicos fueron analizados por un perito en genética forense, quien confirmó que las muestras coinciden genéticamente con las de los padres de Kimberly.

Detenidos por la desaparición de Kimberly Moya

Este cateo es parte de la investigación en curso sobre la desaparición de Kimberly, quien fue vista por última vez el 2 de octubre, cuando caminaba por la calle Filomeno Mata, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan. De acuerdo con las autoridades, ese día Gabriel Rafael “N” se acercó a la adolescente de 16 años y la llevó hacia un automóvil Volkswagen color gris, que estaba estacionado en la calle Diagonal Minas, y que era conducido por Paulo Alberto “N”, de 36 años.

Ambos hombres están acusados de privar de la libertad a Kimberly y desaparecerla. La Fiscalía logró obtener pruebas suficientes para emitir las órdenes de aprehensión en su contra. A raíz de estos hechos, ambos sospechosos fueron detenidos la mañana del lunes 13 de octubre, acusados del delito de desaparición cometida por particulares.

Caso Kimberly Moya: Bloqueo de 15 hora en Periférico Norte

Después de 15 horas, los familiares de Kimberly Moya, la estudiante desaparecida del CCH Naucalpan, levantaron el bloqueo que mantenían en Periférico Norte, una de las vialidades más importantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La movilización comenzó alrededor de las 8:00 horas del lunes 13 de octubre frente al Parque Naucalli, justo cuando la FGJEM anunció la detención de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”.

