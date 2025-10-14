Grupo armado lanza explosivos con drones en Zinapécuaro, Michoacán; Guardia Civil refuerza operativo

La madrugada de este 14 de octubre, el municipio de Zinapécuaro, Michoacán , vivió una nueva jornada de violencia luego de que un grupo armado atacara con armas largas y explosivos lanzados desde drones la presidencia municipal.

El ataque, que se prolongó por aproximadamente 20 minutos, inició alrededor de las 03:00 horas y provocó daños en la fachada del edificio gubernamental, así como en tres viviendas y un poste con cámaras de seguridad del sistema C5.

En Zinapécuaro, incrementamos el estado de fuerza de la #GuardiaCivil donde mantenemos un operativo por aire y tierra para localizar a civiles armados en la serranía y caminos de terracería a fin de garantizar la seguridad de la población. pic.twitter.com/AFcSB6PMrs — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) October 14, 2025

No se reportan víctimas tras ataque al municipio de Zinapécuaro

De acuerdo con los reportes iniciales, las detonaciones causaron alarma entre los habitantes del centro del municipio, quienes difundieron videos en redes sociales donde se escuchan ráfagas de fusiles de asalto y explosiones.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas o heridas, pero las autoridades mantienen la zona acordonada.

🚨 Delincuentes fuertemente armados atacaron la presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán.



👉 Rafaguearon el edificio, lanzaron explosivos desde drones y destruyeron un poste con cámaras del C5.

También dañaron 3 casas; una mujer resultó herida.

🕛 El tiroteo duró 20… pic.twitter.com/2COrXliyRS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Refuerzan presencia de seguridad

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que incrementó el estado de fuerza de la Guardia Civil en Zinapécuaro, desplegando un operativo por aire y tierra para localizar a los civiles armados que se habrían internado en la serranía y caminos de terracería de la región.

“En Zinapécuaro incrementamos el estado de fuerza donde mantenemos un operativo por aire y tierra para localizar a civiles armados”, señaló la dependencia a través de redes sociales.

La autoridad investigadora ya se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

Condena del gobierno municipal

El Ayuntamiento de Zinapécuaro emitió un comunicado en el que condenó los hechos de violencia y expresó su preocupación por los daños causados a la población civil.

“Estos acontecimientos alteran la tranquilidad de las familias y forman parte de una coyuntura nacional de la que no estamos exentos”, señaló el gobierno local.

Asimismo, pidió el apoyo de las autoridades estatales y federales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes. “Hacemos un llamado para generar acciones reales que den tranquilidad a las y los zinapecuarenses”, puntualizó el comunicado.

Llamado a evitar la desinformación

Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno municipal exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico.

El ataque a la presidencia de Zinapécuaro se suma a una serie de agresiones similares registradas en Michoacán en los últimos meses, donde los grupos criminales han comenzado a utilizar drones con explosivos como una nueva táctica de intimidación y confrontación con las autoridades.

