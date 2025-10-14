David Cohen, exabogado de Billy Álvarez, muere tras ser baleado en la CDMX

David Cohen Sacal, el abogado que ayer sufrió un ataque a balazos en la zona de Ciudad Judicial en la Ciudad de México (CDMX), perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el litigante murió durante la madrugada de este martes 14 de octubre en un hospital privado de la capital.

“La FGJCDMX mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el probable responsable, Héctor “N”, de 18 años, quien fue detenido inmediatamente después de los acontecimientos por un agente de la Policía de Investigación (PDI) y permanece hospitalizado bajo custodia”, indicó en un comunicado.

¿Cómo fue el atentado contra David Cohen?

Según los primeros informes, el ataque tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en la avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Claudio Bernard, cuando un joven de 18 años se acercó al abogado y le disparó en la cabeza antes de intentar escapar en un vehículo sin placas.

Cohen recibió dos balazos, uno en la cabeza y otro en el fémur, disparados con un arma calibre 9 mm.

Con mucha tristeza despedimos a nuestro querido amigo David Cohen. Nos duele en el alma tu partida repentina y dejas en nosotros el recuerdo de tu amistad, la pasión por tu profesión y el amor inquebrantable a tu familia. Te abrazamos hasta el cielo. Descansa en paz.🕊️

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraban cerca repelieron la agresión y lograron herir al presunto atacante, quien fue asegurado y trasladado a un hospital bajo resguardo policial.

¿Quién fue David Cohen?

David Cohen, de 48 años, era un reconocido abogado. Representó a directivos de la cooperativa Cruz Azul, entre ellos a Guillermo “Billy” Álvarez y Víctor Garcés, en diversos procesos legales relacionados con la administración de la institución.

Entre sus especialidades se encontraba litigio en el área civil y mercantil, juicios de amparo y acciones de inconstitucionalidad, litigio en materia administrativa y concursos mercantiles.

