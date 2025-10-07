Autoridades revelan detalles de la “cabeza humana” hallada en calles de Tepito; yacía entre la basura

Imagina caminar por las calles de Tepito, en la colonia Morelos, y descubrir una bolsa negra entre la basura con algo que parece una cabeza humana. Eso vivió un vecino este martes 7 de octubre de 2025, al encontrar el objeto en la esquina de Tenochtitlán y Canal del Norte en CDMX.

Lo que parecía una escena de crimen se convirtió en un operativo policiaco que paralizó al “Barrio Bravo” por varias horas. El reporte al 911 desató una respuesta inmediata de las autoridades capitalinas. Patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación (PDI) llegaron al punto y acordonaron la zona.

Entre cintas amarillas, vendedores detenidos y curiosos con celulares en alto, la tensión se volvió palpable y los rumores se dispararon: ¿un ajuste de cuentas?, ¿una advertencia del crimen organizado?

Sin embargo, al abrir la bolsa, la verdad fue menos siniestra. Dentro había una máscara plástica con forma de rostro humano, probablemente parte del escaparate de una tienda o un maniquí desechado.

FGJ confirma que la “cabeza de Tepito” en CDMX era utilería

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que no se trataba de restos humanos. Aun así, el caso sirvió para recordar la importancia de no subestimar reportes ciudadanos. El protocolo de emergencia funcionó, evitando riesgos y garantizando que, si hubiese sido real, ninguna evidencia se perdiera.

Tras la aclaración, las autoridades levantaron el cordón y el barrio respiró aliviado. Los comerciantes reanudaron sus ventas, y la anécdota se transformó en humor local: “la cabeza fantasma de Tenochtitlán”.

En redes vecinales, la historia circuló como ejemplo de precaución, reportar sin pánico y con datos precisos para marcar la diferencia entre una falsa alarma y una emergencia real.

¿Qué debes saber si encuentras algo sospechoso?

Las autoridades recordaron que cualquier persona puede reportar objetos extraños o incidentes al 911, sin temor a sanciones si lo hace de buena fe. En la capital, más del 20% de los reportes resultan ser confusiones, pero todos se atienden con rigor. La SSC recomienda no manipular nada sospechoso, mantener distancia y proporcionar ubicación exacta.

