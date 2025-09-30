Detienen a “El Peque”, operador del CJNG y del cártel Chiapas-Guatemala

Roger Irabier Roblero López, alias “El Peque”, considerado como objetivo prioritario del Gobierno de México, fue detenido y expulsado de Guatemala, informó el titular de la Fiscalía de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

La captura del presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel Chiapas-Guatemala, se efectuó por la Policía Nacional Civil (PNC), en colaboración con INTERPOL Guatemala, la madrugada de este martes en la aldea Camojá, La Libertad, departamento de Huehuetenango.

Llaven Abarca señaló que el arresto del hombre de 39 años fue resultado “de trabajos de investigación e inteligencia llevados a cabo en la entidad entre los gobiernos de México y Guatemala, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas, a través de la FGE y la Secretaría de Seguridad del Pueblo”.

Mexicano es expulsado de Guatemala



En cumplimiento al plan de control fronterizo, la mañana de este martes la Policía Nacional Civil, por medio de #INTERPOL Guatemala, expulsó del territorio nacional a Roger Irabier Roblero López, de 39 años, alias “El Peque” ya que se — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 30, 2025

¿De qué se acusa a “El Peque”?

“El Peque”, generador de violencia en la región Sierra de Chiapas, era buscado por autoridades mexicanas desde el 18 de enero de 2021 por el delito de homicidio calificado, por lo que tras su detención, fue entregado a las autoridades en la frontera de La Mesilla para enfrentar sus procesos judiciales en nuestro país.

Asimismo se le señala como presunto responsable de los delitos de desaparición forzada, extorsión, entre otros.

Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, manifestó su gratitud y reconocimiento al gobierno de Guatemala y a sus Fuerzas Armadas.

Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento al Gobierno de Guatemala @GuatemalaGob y a sus Fuerzas Armadas, por la excelente coordinación y buena voluntad para mantener la seguridad y restablecer la paz en la frontera que compartimos. La colaboración y cooperación entre… — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) September 30, 2025

Sentencia para “El Peque”

Tras su expulsión de Guatemala, fue ingresado al penal de “El Amate” . El fiscal afirmó que la FGE “pedirá hasta 50 años de sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado, además de que continuará con las indagatorias para integrar las diversas carpetas de investigación para que Roger ‘N’ enfrente la justicia por los delitos cometidos en años pasados”.

Asimismo la PNC indicó que la expulsión de Roblero López forma parte de los esfuerzos conjuntos para reforzar la seguridad fronteriza entre Guatemala y México y combatir la delincuencia transnacional.

