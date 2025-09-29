¡Duro golpe al CJNG! DEA decomisa toneladas de droga, millones de dólares y arresta 670 personas

En un operativo sin precedentes, la DEA anunció la captura de 670 personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además del decomiso de toneladas de droga, armas de fuego y millones de dólares en efectivo.

Durante la acción, que se llevó a cabo del 22 al 26 de septiembre de 2025 en 23 divisiones de Estados Unidos y siete regiones internacionales, se confiscaron:



92,4 kilos de fentanilo en polvo

1,1 millones de pastillas falsas

6.062 kilos de metanfetamina

22.842 kilos de cocaína

33 kilos de heroína

El golpe financiero también fue contundente, 18,6 millones de dólares en efectivo, junto con activos valuados en 29,6 millones, además de 244 armas de fuego. La DEA destacó que estas acciones buscan reducir la capacidad operativa del CJNG, considerado uno de los cárteles más violentos y con mayor alcance global.

DEA Estos operativos forman parte de una estrategia integral del gobierno de EUA para combatir el crimen transnacional, alineándose con iniciativas contra el terrorismo y el narcotráfico.

Incautaciones y arrestos

El operativo representó un ataque simultáneo en varios frentes, lo que permitió dañar de manera directa las redes de producción, tráfico y financiamiento del CJNG. Los agentes no solo confiscaron drogas, sino también el dinero y armamento que sostienen a la organización. La magnitud del golpe se refleja en el impacto económico, millones en efectivo y bienes decomisados que limitan la expansión del cártel.

#DEA Targets CJNG Operations, Seizing a Million Counterfeit Pills and 77,000 Kilograms of their Drugs in Five Days



La peligrosidad de lo asegurado es alarmante, apenas unos gramos de fentanilo pueden ser mortales, y las cantidades decomisadas equivalen a millones de dosis letales. Esto demuestra por qué la DEA mantiene al CJNG en la mira y por qué alerta constantemente a la población sobre la identificación de pastillas falsificadas que circulan en comunidades de todo el país.

Perfil del Cártel Jalisco Nueva Generación

El CJNG es un cártel que nació en 2010 y que, en poco más de una década, extendió sus operaciones a más de 40 países. Se especializa en la producción de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo, lo que lo convierte en un proveedor clave de sustancias que generan crisis de sobredosis en EUA. y otros lugares.

DEA Un objetivo prioritario es capturar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cofundador y líder del CJNG, quien encabeza la lista de fugitivos más buscados con una recompensa de hasta 15 millones de dólares del Departamento de Estado.

Su historial de violencia incluye asesinatos, extorsiones y actos de terrorismo, razón por la que el gobierno de EUA lo catalogó como Organización Terrorista Extranjera. Esta clasificación refuerza la cooperación internacional para combatirlo y frenar su influencia más allá de México.

Declaraciones de la DEA y estrategia a futuro

El administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que cada arresto representa una vida salvada y cada decomiso un golpe directo contra la amenaza del CJNG. Recalcó que el trabajo se coordina con autoridades locales, estatales y federales, así como con agencias internacionales, para asegurar un impacto sostenido.

Cole advirtió que esta operación es solo la primera fase de una estrategia más amplia que apunta a desarticular por completo al cártel. Asimismo, reiteró que el objetivo principal sigue siendo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, cuya captura es considerada esencial para debilitar a la organización.