Encuentran cuerpos de varias víctimas en inmueble de Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el hallazgo de tres cuerpos en un inmueble ubicado en la carretera Silao-Irapuato el 25 de noviembre.

El equipo multidisciplinario de criminalística, antropología y arqueología forense, bajo la dirección del agente del Ministerio Público realizan los trabajos periciales. De acuerdo con las autoridades, no se descarta la localización de más indicios, por lo que las labores se mantienen activas y exhaustivas.

¿Cuál es la identidad de los cuerpos?

Los estudios científicos de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas serán los que determinarán el número de personas localizada. De igual manera, las autoridades aseguran que las familias de las posibles víctimas serán informadas y se les brindará acompañamiento.

Otros hallazgos de cuerpos en Guanajuato

El pasado 18 de septiembre la Fiscalía General del Estado informó del hallazgo de una fosa clandestina en la capital de Guanajuato. En ella se encontraron restos que corresponden a por lo menos 17 personas, de las cuales fueron identificadas 13.

Según registros de la Fiscalía local, en Guanajuato capital han sido encontradas tres fosas clandestinas, una en la comunidad el Chorro, las inmediaciones del Túnel de las Enredaderas y en Hacienda de Guadalupe. En este último lugar se ha encontrado a la mayoría de las víctimas.

