Detienen a 4 policías de San Luis Potosí tras hallazgo de 7 cadáveres cerca de Zacatecas

Cuatro policías de la Guardia Civil del estado de San Luis Potosí fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con la aparición de siete cadáveres entre los límites de la entidad potosina y Zacatecas, lo cual derivó en una escalada de tensiones entre ambos corporativos de seguridad pública.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzó a viralizar el video que muestra a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), deteniendo a cuatro policías de la Guardia Civil de San Luis Potosí, hechos que se registraron durante la noche del pasado domingo 23 de noviembre.

¿Qué pasó entre los policías de San Luis Potosí y Zacatecas?

De acuerdo con la información que se ha ido revelando con el paso de los últimos días, los policías de Zacatecas detuvieron a los elementos de seguridad potosinos tras encontrar una patrulla con manchas de sangre en su interior, estoy muy cerca de una zona donde se hallaron hasta siete cadáveres de personas con reporte de desaparecidos.

Se detalló que los ahora detenidos, se encontraban a bordo de la patrulla en cuestión, la cual estaba sin rotular con los logos y números de identificación del corporativo de seguridad de San Luis Potosí.

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC), los agentes detenidos por elementos de Zacatecas habían atendido un reporte de auxilio emitido cerca de la zona en donde fueron hallados.

Fue en ese momento que, según información oficial, los agentes zacatecanos comenzaron a cuestionar el porqué los policías de San Luis Potosí iban vestidos de civiles y en un auto sin balizar, a lo cual el titular de la SSPC potosino señaló que la unidad está bajo comodato de la presidencia municipal de Salinas y que también es utilizada por elementos locales.

¿Qué se sabe sobre los cadáveres hallados cerca de Zacatecas?

Es importante mencionar que los siete cadáveres que fueron localizados en los límites de las fronteras entre San Luis Potosí y Zacatecas, corresponderían a los restos de siete personas reportadas como desaparecidas en la misma entidad potosina.

Pese a ello, se informó que aún continúan las investigaciones correspondientes por estos hechos, además de que se trabaja para deslindar responsabilidades entre los corporativos de Zacatecas y San Luis Potosí.

