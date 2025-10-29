Desarticulan célula criminal involucrada en asesinato reportado en Plaza Miyana

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que se desarticuló una célula criminal vinculada al homicidio de un hombre ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en un restaurante de la Avenida Ejército Nacional Mexicano, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, señaló que, tras meses de investigación conjunta entre personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las fuerzas de seguridad capitalinas y de la Fiscalía de Justicia , se desarticuló una célula delictiva vinculada al homicidio de un hombre el 4 de diciembre de 2024, en un restaurante de Plaza Miyana.

¿Cómo fue la desarticulación de la célula criminal?

Después de que se registró el homicidio del hombre se realizaron diversas técnicas de inteligencia y se identificó a un grupo de personas que participaron en diferentes actividades previas y posterior al ataque, hecho en el que también resultó herida una mujer.

Luego de las investigaciones, el 5 de abril de 2025 fue detenido Wenceslao "N", durante un operativo en la colonia Juan Escutia, de la alcaldía Iztacalco, en posesión de un chaleco balístico y más de 200 dosis de aparente droga .

Luego de diversas indagatorias se supo que dos personas vinculadas al hecho se encontraban en Michoacán, por lo que se detuvo el 17 de junio a Lennin Cristopher "N" y Cielo Guadalupe "N". En agosto fue capturado Alejandro "N" por la SSC CDMX.

¿Qué se sabe del asesinato del hombre?

Tras la detención de cinco personas, el 26 de agosto se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de Jaime Omar "N". De acuerdo con la Policía de la CDMX, todos los detenidos fueron identificados como autores intelectuales del ataque.

Por último, el 20 de octubre, fue detenido Edson Arturo "N", presunto autor material de la agresión, en el municipio de Chimalhuacán , Estado de México.

