Fiscalía de Veracruz ofrece recompensa por Jaime Toral, implicado en caso de Doña Lety

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofrece una recompensa de 350 mil pesos para quien proporcione información que permita localizar y detener a Jaime Pascual Hernández Toral, conocido en redes sociales como Jaime Toral, por su probable participación en el delito de trata de personas.

El influencer, originario de Tantoyuca, Veracruz, se volvió popular durante la pandemia de Covid-19 al publicar videos junto a una mujer identificada como Leticia Hillman Gómez, mejor conocida como Doña Lety .

Ambos aparecían en grabaciones que se difundieron ampliamente en redes sociales y le valieron al joven miles de seguidores.

Jaime Toral niega acusaciones y Fiscalía investiga

La FGE de Veracruz difundió una ficha de búsqueda con la fotografía de Jaime Toral y el monto de la recompensa. El organismo solicitó la colaboración ciudadana para aportar información que ayude a dar con su paradero.

El influencer, por su parte, ha negado las acusaciones. En publicaciones previas sostuvo que Doña Lety vivía con él “como parte de la familia” y que los videos solo buscaban “ayudar a personas necesitadas”.

No obstante, Jaime Toral ya había sido investigado por otro caso: la desaparición de su novia, Rosa Elena Pimienta Santos , de 18 años, vista por última vez el 4 de febrero del año pasado también en Tantoyuca.

El caso de Doña Lety

Durante varios meses, Jaime Toral documentó la vida de Doña Lety , una mujer de la tercera edad con problemas de movilidad y en condiciones de vulnerabilidad.

En sus grabaciones aseguraba ayudarla con alimentos y cuidados, aunque con el tiempo, el tono de los videos fue duramente criticado por mostrarla en situaciones humillantes o degradantes.

¿Por qué lo acusan de secuestro y trata de personas?

La historia dio un giro en septiembre del año pasado, cuando la mujer, de 62 años, denunció haber estado privada de su libertad durante un año.

Según reportes locales, logró escapar de su domicilio y pidió ayuda a un vecino, quien notificó a las autoridades. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y la trasladaron para recibir atención médica.

Posteriormente, Doña Lety señaló a un hombre de apellido Toral como su presunto secuestrador, lo que derivó en una investigación por trata de personas y privación ilegal de la libertad.

