Confirman desaparición de 2 agentes de Harfuch durante operativo de la SSPC en Jalisco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) confirmó que dos agentes del corporativo se encuentran en calidad de desaparecidos tras realizar trabajos de inteligencia e investigación de campo en Jalisco, por lo cual se implementaron operativos de búsqueda a lo largo de la entidad.

A través de un comunicado, la SSPC a cargo de Omar García Harfuch, señaló que los agentes se encontraban trabajando en los operativos para desarticular células delictivas en el estado de Jalisco, por lo cual se han abierto varias líneas de investigación para dar con su paradero.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de 2 agentes de la SSPC en Jalisco?

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSPC , los agentes están en calidad de no localizados desde el pasado 25 de noviembre, esto cuando los elementos de seguridad se dirigían a la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial. Fue en ese momento que se perdió la comunicación.

Como parte de los seguimientos a la ruta que llevaban los agentes, se localizó el vehículo en cuestión abandonado en la zona de Paseo de los Virreyes en el municipio de Zapopan, esto tras minutos de labores.

SSPC trabaja en conjunto con Defensa y Semar para localizar a los agentes

Es importante mencionar que la misma SSPC mencionó que con la finalidad de localizar a los elementos en cuestión, se está trabajando en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en zonas específicas de la entidad.

Por otro lado, mencionaron que los familiares de los agentes se encuentran recibiendo el acompañamiento correspondiente durante estas acciones llevadas a cabo.

Acciones relevantes de seguridad en Jalisco

Vale la pena señalar que a lo largo de este 2025 el Gabinete de Seguridad de México ha realizado importantes acciones de seguridad en el territorio de Jalisco, lo cual ha derivado en la detención de al menos siete sujetos vinculados con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el momento se han asegurado más de 50 toneladas de narcóticos en diferentes puntos de la República Mexicana, lo cual representa pérdidas multimillonarias para las organizaciones criminales del país.

