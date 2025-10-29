Asesinan a cantante del regional mexicano en reunión familiar en Guanajuato

El pasado domingo 26 de octubre asesinaron a Juan Luis Martínez, mejor conocido como "El Bosho", un cantante de regional mexicano que fue despedido con lágrimas por su banda y sus seguidores.

Tan solo el pasado mes de agosto hubo otro asesinato que conmocionó al mundo del regional mexicano, cuando Ernesto Barajas fue asesinado en un ataque directo. Ahora, meses después, ocurre otro atentado similar, con un toque de crudeza terrible, ya que "El Bosho" fue asesinado frente a su familia.

¿Cómo murió Juan Luis Martínez?

El cantante fue atacado en su vivienda, en la colonia Los Pirules, del municipio Abasolo, en Guanajuato . Los reportes señalan que "El Bosho" se encontraba en una reunión, conviviendo con amigos y familiares, cuando fueron interrumpidos por sujetos armados.

Uno de los delincuentes le disparó directamente al cantanteJuan Luis Martínez, quien fue herido de gravedad. En ese momento los atacantes se dieron a la fuga en un automóvil y, cuando las autoridades llegaron, "Bosho" ya no tenía signos vitales.

Abrieron una carpeta de investigación por este homicidio y la familia del cantante exige justicia . Piden detener a los responsables y, en caso de que lo haya, también dar con el autor intelectual del crimen.

Grupo Dorado anuncia la muerte de su cantante

A través de sus redes sociales oficiales, el Grupo Dorado de Abasolo compartió la triste noticia de la muerte de Juan Luis Martínez, en donde compartieron una imagen suya con el mensaje: "Vuela alto mi chingón. Nos dejas un gran vacío. Pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón".

La publicación se llenó de miles de comentarios de personas lamentando su muerte y expresando su apoyo para los amigos y familiares afectados, con algunos otros que también exigían justicia por lo ocurrido.

