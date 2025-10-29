Operativo sorpresa desmantela campo de entrenamiento criminal en San Luis Potosí

Un operativo conjunto entre la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano permitió localizar un campo de adiestramiento criminal en el municipio de Cedral, San Luis Potosí. La intervención, efectuada tras labores de inteligencia y vigilancia, se realizó sin incidentes y culminó con el aseguramiento de una propiedad utilizada presuntamente para la preparación táctica de un grupo delictivo activo en la región del Altiplano potosino.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

En el sitio se confiscaron cinco armas largas, 15 cargadores, 225 cartuchos útiles, chalecos antibalas y un casco táctico, evidencia de una estructura organizada con capacidad operativa significativa. Las autoridades continúan analizando el material incautado para determinar su origen y posibles vínculos con redes de tráfico de armas.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo?

La acción fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC-SLP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), marcando un precedente en la cooperación interinstitucional para contener la expansión del crimen organizado.

🚨La #GCE, en coordinación con el #EjércitoMexicano, localizó en #Cedral un inmueble presuntamente utilizado como campo de adiestramiento de un grupo criminal, donde se aseguraron cinco armas largas, 15 cargadores, 225 cartuchos, así como chalecos y un casco tácticos pic.twitter.com/CJ7nqsNnYi — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP (@SSPC_SLP) October 29, 2025

De acuerdo con la SSPC, este tipo de operaciones reduce en 30% los tiempos de respuesta en incidentes de alto riesgo en el Altiplano, lo que fortalece la confianza ciudadana y la efectividad de las denuncias anónimas al número 089.

¿Cómo operan los campos de entrenamiento y qué buscan?

Los llamados campos de adiestramiento son instalaciones clandestinas donde organizaciones delictivas entrenan a sus miembros en tácticas de combate, manejo de armas y resistencia física. Se ubican comúnmente en zonas rurales para evitar detección, y su existencia representa una amenaza directa para la seguridad local.

Expolicía evita asalto en tienda de San Luis Potosí [VIDEO] Un delincuente entró a una tienda en San Luis Potosí para robar, pero el que atendía era un expolicía y logró evitar que se llevara la mercancía.

En México, el desmantelamiento de estos espacios permitió prevenir numerosos enfrentamientos armados y captaciones de jóvenes reclutados mediante engaños económicos. Su detección temprana depende, en gran medida, de la colaboración ciudadana.

¿Qué grupo criminal está detrás de este lugar?

Aunque las autoridades mantienen la investigación bajo reserva, se presume que el inmueble podría estar relacionado con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o remanentes del Cártel del Golfo, ambos con presencia documentada en municipios del Altiplano como Vanegas y Matehuala.

Los operativos recientes en la región, como el registrado el 27 de octubre en Vanegas, refuerzan la hipótesis de una reconfiguración territorial de estas organizaciones, lo que motiva una presencia militar más constante en la zona.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.