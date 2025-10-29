Decomisan miles de litros de sustancias químicas para elaboración de drogas en Durango

Durante una inspección de seguridad en la Carretera Panamericana Durango-Hidalgo del Parral a la altura del kilómetro 238+700, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a una persona y aseguraron toneladas de droga y miles de litros de sustancias químicas.

Decomisan toneladas de droga y miles de litros de sustancias químicas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN) en Durango se decomisaron más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores.

300 costales con 7 mil 500 kilos de acetona de plomo

36 costales de 900 kilos de ácido tartárico

20 tambos con 4 mil litros de etanol

100 kilos de una sustancia sólida color blanco 4

4 mil 500 kilos de sosa

3 mil litros de químicos entre otras sustancias liquidas

Detienen a una persona en posesión de droga

De acuerdo con la información, los elementos de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión y al realizar una inspección se encontraron las sustancias químicas antes mencionadas.

Ante ello, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Las autoridades señalaron que este decomiso evita la producción de millones de dosis de droga y es un fuerte golpe a la economía de las organizaciones criminales.

Aumenta percepción de inseguridad en Durango

Cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que la percepción de inseguridad en Durango se disparó pues creció 34.8%.

A nivel nacional, el 63% de la población de más de 18 años consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Los lugares que registraron mayores índices fueron:

Culiacán, Sinaloa con 88.3%

Irapuato, Guanajuato con 88.2%

Chilpancingo, Guerrero con 86.3%

Ecatepec, Edomex con 84.4%

Cuernavaca, Morelos con 84.2%

