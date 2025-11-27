Detienen a 7 sujetos con artefactos explosivos tras intenso operativo en Michoacán
La SSPC informó que también se aseguraron varios automóviles y artefactos explosivos como parte del Plan Michoacán; suman 134 detenidos en los últimos 15 días.
Como parte de las acciones implementadas por el Plan Michoacán 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) a través de las plataformas oficiales del Gabinete de Seguridad de México, informó que se logró la detención de siete sujetos con explosivos caseros.
A través de un comunicado oficial emitido por el Gobierno de México, se señaló a la par, elementos de los tres órdenes de gobierno realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en las huertas de aguacate de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro.
Más de 2 mil detenidos por delitos de alto impacto: SSPC
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Cómo fue el operativo para detener a los 7 involucrados?
De acuerdo con el informe emitido por las autoridades nuestro país, en la detención de estos siete sujetos participaron elementos de la misma SSPC , así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR).
Es importante mencionar que más allá de la detención de estas siete personas, también se reportó que se aseguraron siete explosivos caseros, los cuales habrían sido fabricados para uso del crimen organizado en el estado de Michoacán.
En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich realizaron acciones de seguridad y proximidad en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, donde detuvieron a 7 personas y aseguraron… pic.twitter.com/YEK6ffbaez— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 27, 2025
Confirman desaparición de 2 agentes de Harfuch durante operativo de la SSPC en Jalisco
A lo largo del año agentes de la SSPC y demás autoridades, han detenido a varios criminales en Jalisco y decomisado toneladas de narcóticos en la entidad.
Detenidos fueron puestos a disposición del MP
Las siete personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual se encargará de determinar su situación jurídica tras las investigaciones que se realizarán sobre el caso.
Vale la pena mencionar que de igual forma, las autoridades decomisaron hasta siete vehículos en la zona ya referida.
Suman más de 130 detenidos en Michoacán en los últimos 15 días
Dentro del comunicado emitido por el Gobierno de México, se destacó que desde el pasado 10 hasta el 26 de noviembre de este 2025, se han detenido a un total de 134 personas vinculadas al crimen organizado, además de que se han asegurado armas de fuego y narcóticos.
Entre lo que se ha asegurado en los últimos días en Michoacán, está lo siguiente:
- 57 armas de fuego
- 6 mil 911 cartuchos útiles
- 363 cargadores
- 106 vehículos
- 77 artefactos explosivos
- 52 kilos de material explosivo
- Kilos de narcóticos
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.