Pablo Vázquez destaca disminución del 12% en delitos de alto impacto en CDMX

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX expuso los resultados en materia de seguridad ante el Congreso y destacó que no solo se trata de contener delitos sino de transformar las condiciones que lo generan.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Disminuyen 12% delitos de alto impacto en CDMX

Durante su informe indico que con la implementación y continuidad de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz se ha logrado disminuir los delitos de alto impacto. De enero a septiembre redujeron 12% respecto al 2024 y 59% en comparación con 2019.

Los homicidios se redujeron un 10%; el delito de robo de vehículo disminuyó 9% y el robo de vehículo con violencia bajó 32%.

Otros delitos que registraron una disminución fue el robo a casa habitación con violencia (12%), robo a negocio con violencia (12%), robo a transportista (36%) y robo a transeúnte sin violencia (7%).

Aumenta número de cuadrantes en CDMX

Una de las acciones que se implementaron en el primer año de gestión fue el aumento en el número de cuadrantes al pasar de 847 a mil 20, cada uno cuenta con 9 elementos por turno, dos patrullas y equipo de radiocomunicación. Además, se entregaron 3 mil 500 nuevas patrullas con una inversión de siete mil 460 millones de pesos.

Programas para fortalecer la seguridad en la capital

Pablo Vázquez también destacó que en la administración de Clara Brugada se han implementado el Modelo de Proximidad “La Policía cerca de ti”; la creación de Territorios de Paz y Atención a las Causas; la rehabilitación y reactivación de módulos de seguridad y el Programa de Paz y Seguridad en las Escuelas y el Programa de Chatarrización, entre otros.

Finalmente, el funcionario destacó la constante coordinación entre las secretarias de Gobernación, de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana; a la Guardia Nacional, y a la Fiscalía General de Justicia y a todos los policías.

SSC CDMX realiza operativo contra el robo de autopartes en la Peralvillo [VIDEO] Elementos de la SSC CDMX y demás autoridades federales realizaron un fuerte operativo contra el robo de autopartes en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.