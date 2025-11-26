Policía agrede a compañera con navaja en Álvaro Obregón

Una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resultó gravemente herida la tarde de este miércoles al ser atacada con una navaja por otro policía dentro de del Sam´s Club ubicado sobre avenida San Jerónimo, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos elementos se encontraban en su turno de vigilancia cuando iniciaron una discusión que escaló hasta que el agresor presuntamente sacó una navaja y la lesionó en el cuello. Paramédicos acudieron de inmediato y, tras estabilizar a la oficial Elizabeth "N", la trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.

Policía ataca a su compañera con un arma blanca e intenta suicidarse



Los hechos ocurrieron en el Sams de San Jerónimo, en la Col. Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón.



De acuerdo com Elizabeth N, del sector “A”, tuvo una discusión con su jefe de turno Óscar N, ambos… pic.twitter.com/2Ox6qzlg4m — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 26, 2025

Óscar "N", señalado como el agresor, fue ubicado minutos después en calles aledañas, luego del operativo desplegado tras la agresión. Según lo informado, presentaba heridas autoinfligidas en las muñecas y el cuello, por lo que también fue llevado a un hospital, donde permanece bajo custodia mientras recibe atención médica.

SSC abre investigación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el caso ya fue turnado al Ministerio Público, que determinará la situación jurídica del detenido. De manera paralela, áreas internas como la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI y la Dirección General de Asuntos Internos realizan sus propias indagatorias y colaboran con la autoridad ministerial.

Asimismo, la SSC señaló que la Unidad Especializada de Género brindará acompañamiento legal y apoyo psicológico a la oficial agredida y a sus familiares durante el proceso de investigación.

