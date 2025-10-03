Detienen en Villahermosa a “La Coyota”, presunto líder de una célula de La Barredora

Diversos cuerpos de seguridad lograron la captura de Guadalupe Luna Hernández, alias La Coyota o Lucha, identificado como generador de violencia en Tabasco y presunto brazo armado del cártel de La Barredora .

La operación se llevó a cabo en Villahermosa, con la participación coordinada de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la policía y la fiscalía estatales.

Detención en fraccionamiento de Villahermosa

De acuerdo con un comunicado oficial, la detención ocurrió en el fraccionamiento Villa del Cielo, municipio de Centro , cuando personal de seguridad realizaba recorridos de vigilancia.

Los elementos detectaron a un sujeto que conducía un vehículo con reporte de robo. Tras marcarle el alto y efectuar la inspección correspondiente, encontraron armamento y droga en su poder.

Aseguramiento de armas y droga

En la unidad se localizó un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana y dosis de metanfetamina .

Con ello, se configuró el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de narcóticos.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado, junto con lo asegurado, al Ministerio Público federal, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

¿Quién es La Coyota?

Las autoridades de seguridad señalaron que La Coyota es considerado líder de una célula criminal ligada a La Barredora , organización que ha tenido presencia en diversos estados del país y que en Tabasco estaría vinculada a hechos violentos, principalmente disputas por el control de rutas de trasiego de droga.

Contra Guadalupe Luna Hernández pesaba ya una orden de aprehensión por delincuencia organizada, además de estar bajo investigación por presunta participación en delitos de alto impacto en la región.

Aumento de violencia en Tabasco

La detención de este presunto líder delictivo representa un golpe significativo para las operaciones de La Barredora en el sureste del país, señalaron fuentes oficiales.

En los últimos meses, Tabasco ha registrado un repunte de hechos de violencia atribuidos a la pugna entre grupos criminales. Con este arresto, las autoridades esperan disminuir la capacidad operativa de la organización delictiva, además de reforzar la seguridad en Villahermosa y municipios aledaños.

