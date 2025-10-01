Golpe a drogas sintéticas: Destruyen tres sitios de almacenamiento de precursores químicos en Culiacán
Las áreas se ubicaron en los poblados El Zapote, Lo de Bartolo y Cabañas de Tacuichamona.
En Culiacán, el Grupo Interinstitucional aseguró y destruyó tres áreas de almacenamiento de precursores químicos usados para la elaboración de drogas sintéticas, informó el gobierno federal y estatal.
Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, encontraron estos sitios durante reconocimientos terrestres en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.
Las áreas aseguradas se ubicaron en los poblados El Zapote, Lo de Bartolo y Cabañas de Tacuichamona. En estos lugares se decomisaron:
- 660 litros de acetona
- 100 litros de ácido clorhídrico
- 25 kilos de sosa cáustica
- 20 bidones
- 1 tambo
- 6 tinacos
El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido conforme a los protocolos correspondientes.
Con esta acción, las autoridades federales y estatales reafirman su compromiso para salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense e invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa marcando al 911 para emergencias o al 089 para reportes anónimos.
