Golpe a drogas sintéticas: Destruyen tres sitios de almacenamiento de precursores químicos en Culiacán

En Culiacán, el Grupo Interinstitucional aseguró y destruyó tres áreas de almacenamiento de precursores químicos usados para la elaboración de drogas sintéticas, informó el gobierno federal y estatal.

Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, encontraron estos sitios durante reconocimientos terrestres en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Las áreas aseguradas se ubicaron en los poblados El Zapote, Lo de Bartolo y Cabañas de Tacuichamona. En estos lugares se decomisaron:

- 660 litros de acetona

- 100 litros de ácido clorhídrico

- 25 kilos de sosa cáustica

- 20 bidones

- 1 tambo

- 6 tinacos

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y destruido conforme a los protocolos correspondientes.

Con esta acción, las autoridades federales y estatales reafirman su compromiso para salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense e invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa marcando al 911 para emergencias o al 089 para reportes anónimos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.