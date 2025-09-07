Al menos 14 funcionarios y empresarios detenidos por buque cargado de 10 millones de diésel

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló detalles sobre una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos , en la que están implicados empresarios y funcionarios.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, señaló que tras una operación conjunta fueron detenidas 14 personas por estar involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos.

¿Qué se sabe del operativo contra el robo de hidrocarburos?

Omar García Harfuch destacó que tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, se logró la detención de dichas personas en el marco ilícito de combustible, después de que en el mes de marzo fuera decomisado un buque que arribó a Tampico, Tamaulipas, en donde se hallaron 10 millones de diésel.

Tras labores de investigación se reveló toda una estructura criminal y se supo cómo era la logística basada en la utilización de documentos apócrifos para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

A partir de labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización de hidrocarburos en la cual están implicados empresarios y autoridades.

¿Quiénes son los detenidos por el robo de hidrocarburos?

Luego de la integración de carpetas de investigación y se realizaron despliegues en los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz, donde se ejecutaron órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro, cinco exfuncionarios de aduanas, identificados como:

Manuel Roberto ‘N’

Climaco ‘N’

Humberto Enrique ‘N’

Sergio ‘N’

Carlos de Jesús ‘N’

Fernando Ernesto ‘N’

Francisco Javier ‘N’

Éndira Xochil ‘N’

Natalia ‘N’

Elizabeth ‘N’

Ismael ‘N’

José ‘N’

Anuar ‘N’

Héctor ‘N’



