SSPC detiene a “El Chuacheneger”, jefe de plaza del CJNG y generador de violencia en Tabasco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que tras un operativo en conjunto con otras dependencias del gobierno federal, se logró la detención de Alejandro “N” alias “El Chuacheneger”, el cual es señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en el estado de Tabasco.

A través de un comunicado conjunto, se informó que este sujeto era uno de los objetivos prioritarios de la entidad por ser considerado como uno de los principales generadores de violencia en varias colonias y municipios tabasqueños.

Aseguran refinería clandestina en Tequisquiapan [VIDEO] El robo de hidrocarburos es uno de los delitos más perseguidos en México este año y ahora detectaron actividad ilegal en una refinería de Tequisquiapan

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el operativo para detener a “El Chuacheneger” en Tabasco?

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades de México, en el operativo para la detención de “El Chuacheneger” participaron elementos de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) y la Policía Estatal.

La detención de Alejandro “N” se logró luego de que agentes de seguridad realizaran recorridos de vigilancia en el municipio de Villahermosa, lugar en el cual identificaron al sujeto en cuestión que viajaba en un vehículo con reporte de robo.

Fue en ese momento que el presunto generador de violencia en Tabasco fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, las cuales determinarán su situación legal.

Fuerzas de seguridad detienen a generador de violencia en #Tabasco. https://t.co/XknPQUsANW pic.twitter.com/AmrfxXOl53 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 2, 2025

¿De qué se le acusa a “El Chuacheneger”?

De acuerdo con el comunicado de las autoridades de nuestro país, “El Chuacheneger” es señalado por ser jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en Tabasco, además de que es señalado como un importante generador de violencia en la zona de Chontalpa.

Y es que es importante mencionar que investigaciones han señalado que en el estado de Tabasco se encuentran activos varios grupos criminales, entre los cuales destacan el mismo CJNG, La Barredora, Cártel de Sinaloa, así como la organización conocida como “Pura Gente Nueva”

Decomisan armas y dosis de droga tras detención de Alejandro “N”

Al momento de su detención, a este sujeto se le hallaron dosis de droga así como un arma corta a bordo del vehículo que había sido reportado como robado en días previos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.