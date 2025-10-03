Detienen a José Isabel “N”, exalcalde de Xicohtzinco, por intento de homicidio

La Fiscalía de Tlaxcala detuvo a José Isabel “N”, expresidente municipal de Xicohtzinco, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

La aprehensión se dio en el municipio poblano de Huejotzingo, en inmediaciones de una empresa dedicada a la elaboración de hilos perteneciente al parque industrial “Cuidad Textil”, en un operativo conjunto entre las Fiscalías de Puebla y Tlaxcala.

¿Por qué detuvieron al exalcalde Xicohtzinco, Tlaxcala?

El exedil, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), era buscado por las autoridades por su probable participación en la agresión a balazos en contra de Fernando “N”, su cuñado.

Según los hechos, el 6 de octubre de 2021, el acusado disparó contra Fernando “N”, causándole varias heridas. La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. No obstante, el hombre quedó en malas condiciones de salud, presenta secuelas por lesiones de bala en la columna vertebral.

Desde entonces, el expresidente municipal se mantuvo prófugo.

¿Cómo fue detenido José Isabel “N”?

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente. En coordinación con la Policía de Investigación y Peritos, se llevaron a cabo las diligencias que lo señalaron como probable responsable.

Una vez obtenido el mandamiento judicial, agentes de Investigación implementaron un operativo de inteligencia. El masculino fue localizado y aprehendido en el estado de Puebla, donde, con el apoyo de la Fiscalía de esa entidad, se concretó su detención.

José Isabel “N” fue trasladado a la entidad tlaxcalteca y ya habría sido ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) donde esperará la audiencia inicial y de imputación en su contra.

