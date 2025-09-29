Cae Gustavo “N”, “El Viejón”, presunto jefe de “La Barredora” facción del CJNG

El titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se logró la detención de Gustavo “N”, también conocido como “El Viejón”, jefe del grupo operativo “ La Barredora ”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención fue producto de los trabajos de investigación e inteligencia, con elementos de la Secretaría de la Defensa (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), de la SSPC y del Gobierno del estado de Guanajuato.

¿Quién es “El Viejón”?

El criminal identificado como Gustavo “N” es considerado uno de los objetivos prioritarios por las autoridades federales gracias al rol de jefe que tenía con la organización de “La Barredora”.

“El Viejón” está siendo investigado por los delitos de extorsión, homicidio, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, distribución y venta de drogas y ataques directos contra las autoridades.

Se identificó a Gustavo “N” como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Guanajuato , atribuyendole disputas contra grupos delictivos rivales, amenazas a la ciudadanía, extorsión, manejo de tomas clandestinas y robos con violencia.

Así fue la detención de “El Viejón”

Las autoridades identificaron a Gustavo “N” gracias a un extenuante trabajo de investigación en el que lograron identificar sus domicilios y sus patrones de movilidad. Gracias a eso, lograron ejecutar un operativo en el fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco , en donde realizaron un cateo al inmueble.

Además de la detención de “El Viejón”, en el inmueble se aseguraron cuatro armas de fuego, 116 cartuchos, ocho cargadores, droga, granadas de gas, nueve celulares y tres tabletas electrónicas. Por lo pronto, Gustavo “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

La Barredora, organización criminal investigada por múltiples delitos

Por si fuera poco, las investigaciones señalan que la organización de “La Barredora” surgió en Tabasco en el 2020, presuntamente fundada por Hernán Bermúdez, quien se desempañaba como jefe de policía de dicha entidad.

La principal actividad de “ La Barredora ” es el robo de combustible, aunque habrían ampliado sus delitos con extorsión, secuestro y violencia; comenzó en Tabasco y poco a poco se expandió a otras entidades, ya que se han identificado operaciones en Veracruz, Chiapas y Guanajuato.

