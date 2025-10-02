Golpe a “Los Mayos": Desmantelan narcolaboratorio valuado en 279 mdp

En la sierra de Durango, en el poblado de Cupia, elementos de la Marina desmantelaron un laboratorio clandestino con valor de más de 279 millones de pesos. El sitio era utilizado para la producción de metanfetamina.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, como parte de las labores de combate a la producción y tráfico de drogas, se desmanteló el mencionado sitio presuntamente operado por el grupo delictivo conocido como “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

50 toneladas de droga a la semana

El narcolaboratorio estaba organizado en dos áreas principales: una destinada a la preparación de precursores y otra enfocada en la producción de metanfetamina.

Las instalaciones abarcaban extensiones de 36 mil y 22 mil 400 metros cuadrados, respectivamente. De acuerdo con cálculos oficiales, el sitio tenía la capacidad de generar hasta 50 toneladas de metanfetamina semanalmente.

¿Qué se aseguró en el narcolaboratorio de Durango?

“En Tamazula, Durango, en el poblado Cupia, personal de Marina localizó y neutralizó un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 2 mil 750 kilos de metanfetamina, 28 mil 600 litros y 13 mil 500 kilos de sustancias químicas, 18 reactores, 10 condensadores, 6 centrifugadoras y material diverso”, detalló la SSPC.

La afectación económica para la delincuencia organizada fue de 279 millones 308 mil 126 pesos, lo que representa un golpe significativo para la delincuencia organizada.

Entre los precursores químicos incautados se encuentran:



7 mil litros de metilformamida

6 mil litros de metanol

Mil 200 litros de acetona

6 mil litros de cianuro de bencilo

4 mil litros de tolueno

5 mil 500 kilogramos de sosa cáustica

2 mil 400 litros de ácido acético

8 mil kilogramos de cianuro de sodio

75 rollos de aluminio de mil metros cada uno

Todos los insumos fueron destruidos en el sitio para evitar su reutilización, indicó la Marina.

El operativo de la Semar se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y SSPC.

