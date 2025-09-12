Detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora” y exsecretario de Adán Augusto

El noche del 11 de septiembre, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias El Comandante H, presunto líder de la célula criminal “La Barredora”, en Paraguay.

Esta operación fue resultado de una colaboración entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Agradecemos la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay”, redactó García Harfuch la noche del viernes 12 de septiembre.

Por instrucciones de la Presidenta, @Claudiashein de Cero Tolerancia a la Corrupción, se llevó a cabo una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia CNI, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, en la que se realizó la detención de… pic.twitter.com/2ULLcRGjDX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 13, 2025

En paralelo a la captura de Bermúdez, autoridades mexicanas han detenido a otros miembros de alto rango de “La Barredora”. Por ejemplo, Ulises “N ”, alias El Pinto, considerado el segundo al mando, fue arrestado en Jalisco. Se le vincula con delitos como extorsión, secuestro y narcotráfico.

La Barredora: Origen y actividades criminales

La Barredora es una organización criminal presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a actividades ilícitas como extorsión, narcotráfico, robo de combustible y tráfico de migrantes.

Se originó en Tabasco tras una ruptura con el denominado “Cártel Policiaco” y se expandió a otros estados como Chiapas y Veracruz.

Vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado

Desde 2019, documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya revelaron que Bermúdez Requena mantenía nexos con grupos criminales. En 2021, el ejército mexicano identificó al exsecretario de Seguridad como un actor clave en la red criminal de Tabasco, señalando que autorizó la expansión de grupos delictivos en la región.

Ante estos señalamientos, en febrero de 2025, un juez emitió una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena; sin embargo, antes de su ejecución, el exfuncionario huyó del país, viajando a Panamá, España y Brasil. México solicitó apoyo a Interpol para su localización y captura

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloquearon las cuentas bancarias de Bermúdez, sus familiares y empresas vinculadas, como parte de una estrategia para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Repercusiones políticas y tensión en Morena

La detención de Bermúdez Requena ha generado tensiones dentro del partido Morena. El exgobernador de Tabasco y actual senador, Adán Augusto López , ha sido señalado por presuntamente proteger a Bermúdez durante su gestión.

Aunque López ha rechazado estas acusaciones; por su parte, la presidenta de Morena, Claudia Sheinbaum, ha respaldado las investigaciones y la expulsión de Bermúdez del partido.

Información en desarrollo...

