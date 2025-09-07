Encuentran con vida a la influencer Marian Izaguirre, tras días desaparecida

La influencer Marian Izaguirre , quien había sido reportada como desaparecida el 1 de septiembre, fue encontrada con vida, informó la Fiscalía General de Michoacán. La creadora de contenido de 23 años habría abandonado el municipio de Uruapan por propia voluntad.

Flor Marian Izaguirre fue llevada a un hospital para su atención, de acuerdo con las autoridades del Estado, quienes aseguraron que continúa con las investigaciones.

🚨⚠️En Morelia, esta noche fue localizada Flor Marian I., quien fue reportada como desaparecida el pasado 1 de septiembre, en Uruapan.



La joven fue canalizada a un nosocomio para su atención. En tanto, esta Fiscalía continúa con las investigaciones.



Información preliminar. pic.twitter.com/MnI7wI3bhm — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) September 7, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué se sabe de la desaparición de la influencer?

Marian Izaguirre había sido vista por última vez el 1 de septiembre en Uruapan aproximadamente a las 18:00 horas al abordar un vehículo rojo rumbo a destino desconocido. Al no saber sobre su paradero, su familia pidió activar la Alerta Alba, protocolo para la búsqueda inmediata.

De acuerdo con el alcalde Carlos Manzo, la joven había abandonado el municipio por voluntad propia luego de tener una discusión familiar.¿ Se espera que en los próximos días se proporcionen más datos de la desaparición de Marian.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

