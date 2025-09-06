Detienen a cuatro hombres, incluido un menor, durante operativo en alcaldía Álvaro Obregón

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, en posesión de diversas drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo, durante un operativo de vigilancia en la alcaldía Álvaro Obregón.

Operativo en la alcaldía Álavaro Obregón hoy 6 de septiembre 2025

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 33 y Miguel Hidalgo, en la colonia Olivar del Conde Segunda Sección, donde los uniformados realizaban labores de patrullaje preventivo. En ese momento, observaron a cuatro hombres que aparentemente intercambiaban bolsas transparentes por dinero en efectivo, lo que levantó sospechas de un posible acto de narcomenudeo.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron huir del lugar, pero fueron interceptados rápidamente por los agentes. Siguiendo los protocolos de actuación, se les realizó una revisión de seguridad, tras la cual se les encontró una mochila negra con gris que contenía un arma de fuego corta, un cargador y cuatro cartuchos útiles.

¿Qué se decomisó en el operativo en la alcaldía Álavaro Obregón hoy 6 de septiembre 2025?

Además, se les aseguraron:



35 bolsitas azules con sustancia sólida, con características similares a la cocaína en piedra, 30 envoltorios adicionales de la misma sustancia

12 bolsas con posible marihuana

8 con lo que parece ser crystal

5 teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Los detenidos fueron identificados como hombres de 17, 20, 22 y 25 años de edad. Tras informarles sus derechos constitucionales, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, junto con los objetos incautados, para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

