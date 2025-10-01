Asesinan a jefe de policía de la CDMX y hieren a su esposa

José Jacinto Ponce Alfaro, jefe policíaco del sector Tlatelolco, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), fue asesinado tras un aparente intento de asalto en el municipio de Chalco , Estado de México (Edomex). Durante el hecho también resultó herida su esposa.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad local, confirmó la muerte del oficial y aseguró que este “cobarde ataque” no quedará impune.

¿Cuál es el estado de salud de la esposa del jefe de policía?

La esposa del mando policíaco, quien también forma parte de la SSC CDMX, actualmente es atendida en un hospital y cuenta con el apoyo del personal jurídico, de Carrera Policial, de Recursos Humanos y del área médica, según Pablo Vázquez Camacho. Su estado de salud es reservado.

¿Qué se sabe del intento de asalto al jefe de la policía?

De acuerdo con los primeros reportes, José Jacinto Ponce Alfaro se encontraba en su día de descanso y mientras circulaba por una calle de Chalco fue abordado por dos presuntos asaltante quienes intentaron quitarle su vehículo. Al poner resistencia fue baleado, perdiendo la vida. Su esposa, quien lo acompañaba también recibió disparos.