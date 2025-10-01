AMLO trató de matarnos a nivel periodístico: Ciro Gómez Leyva

El conductor y periodista Ciro Gómez Leyva , señaló que tras el atentado del que fue víctima trata de seguir viviendo y seguir caminando, y los pasos que ha dado despues de su ataque los plasma en su nuevo libro “No me pudiste matar”.

En entrevista para adn Noticias, el periodista señaló que el libro se divide en tres planos: Criminal, Político y Personal. El primero se enfoca en el delincuente y la banda que trató que quitarle la vida. Gracias a la “falta de pericia” de los criminales pudo sobrevivir.

¿Quién puede ordenar un asesinato?

Al ser cuestionado sobre quién pudo haberlo mandado matar, Ciro Gómez Leyva señaló que todavía desconoce quién fue el autor intelectual del ataque en su contra, sin embargo, sí sabe que vive en un país en donde matar a una persona no es difícil.

Dicen que no fue nada personal, que ellos estaban haciendo su trabajo, sacando lo que su grupo les había pedido que hicieran y aquí la diferencia es que fracasaron porque la mayor parte de las veces los grupos tienen éxito...consiguen su objetivo y matan a las personas -dijo Ciro Gómez Leyva.

¿Cómo reaccionaron las autoridades de seguridad?

El periodista admitió que las fuerzas de seguridad reaccionaron bien y de manera rápida, pues prácticamente todos los delincuentes ya fueron sentenciados. No obstante, sigue sin saber “quién fue y por qué ", pues es algo muy difícil.

¿AMLO está implicado en su atentado?

Ciro Gómez Leyva señaló que nunca logró engarzar los insultos, descalificaciones y agresiones de Andrés Manuel López Obrador con la acción criminal y sin hechos no hay verdad y no se puede ser tan irresponsable de plantear hipótesis. No obstante, cree que sí trató de matarlo a nivel profesional.

Yo si creo que López Obrador trató de eliminarnos, disminuirnos, desaparecernos en lo profesional...él trató de enemistarnos con una gran cantidad de mexicanos, de presionar a nuestros empleadores de meternos miedo. Él trató de matarnos, pero a nivel periodístico.

Asegura que le hubiera fascinado tener elementos para señalarlo como implicado en su atentado, pero no tiene un solo dato para probarlo, por lo que no lo puede decir.

