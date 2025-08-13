EUA sanciona a 13 empresas ligadas al fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta liderado por el CJNG

En medio de la deportación de más de 20 importantes narcotraficantes de México a Estados Unidos (EUA), el Departamento del Tesoro de ese país dio a conocer que se emitieron varias sanciones contra 13 empresas mexicanas y cuatro sujetos ligados al fraude de tiempo compartido liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un informe detallado las autoridades norteamericanas señalaron que las empresas y los sujetos mencionados, forman parte de la red de operación de este cártel mexicano, el cual desde 2011 hasta 2023 han robado más de 300 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses por medio de este fraude.

¿Cuáles son las empresas sancionadas por el fraude de tiempo compartido del CJNG?

De acuerdo con lo señalado por el informe de las autoridades de EUA, las empresas que fueron sancionadas por estar ligadas a este fraude de tiempo compartido del CJNG, son las siguientes:

Akali Realtors

Centro Mediador de la Costa

Corporativo Integral de la Costa

Corporativo Costa Norte

Sunmex Travel

TTR Go

Inmobiliaria Integral del Puerto

KVY Bucerías

Servicios Inmobiliarios Ibadi

Fishing Are Us

Santamaria Cruise

Laminado Profesional Automotriz Elte

Consultorías Profesionales Almida

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Mexican individuals and companies linked to timeshare fraud by the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).



CJNG is a brutally violent cartel that is flooding our country with fentanyl and is increasingly… — Treasury Department (@USTreasury) August 13, 2025

¿Quiénes son los sujetos sancionados por el fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta?

En cuanto a los cuatro sujetos sancionados por los Estados Unidos por esta actividad ilícita , señalan que entre ellos se encuentra Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, los cuales son considerados como personas de alto rango dentro del mismo Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por último, se dio a conocer que la última persona sancionada es Michael Ibarra Díaz Jr., el cual es originario de Puerto Vallarta y es un importante empresario “aparentemente legítimo”, pero que cuenta con vínculos directos con este fraude del CJNG.

¿Cuáles son las sanciones impuestas por EUA por estos delitos?

De acuerdo con lo señalado por el Departamento del Tesoro, las sanciones contra estas empresas y sujetos van desde incautación de todos los bienes e intereses en bienes dentro de EUA.

Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente en lo individual o colectivo en un 50% o más, serán bloqueadas por parte de las autoridades norteamericanas.

¿Cuál es el fraude de tiempo compartido del CJNG?

Vale la pena señalar que de acuerdo con el informe del Departamento del Tesoro, el fraude consiste en la venta de paquetes de tiempo compartido, los cuales al momento de pagarlos, comienzan a solicitar el pago de intereses y bonos por la contratación.

Es en ese punto que con un presunto equipo de abogados, se comienzan a emprender supuestas acciones legales en contra de las víctimas por no pagar lo acordado. Hasta el momento se tiene el conocimiento que estas acciones han representado ganancias para el crimen organizado superiores a los 300 millones de dólares.

