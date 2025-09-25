Así puedes aplicar para ser agente de Investigación e Inteligencia de la SSPC y recibir apoyo económico

Convertite en un agente de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) es un sueño que puedes realizar y, en el mes de septiembre, puedes comenzar tu registro para el proceso de admisión. La dependencia federal tiene disponibles mil plazas con un apoyo económico de 5 mil pesos.

Si estás interesado en ser uno de los elegidos de la dependencia federal lidearada por Omar García Harfuch , no pierdas tiempo y revisa si cumples con los requisitos necesarios. En adnNoticias, te contamos todos los detalles de esta vacante en la SSPC.

¿Qué hace un agente de investigación e inteligencia?

Un agente de Investigación e Inteligencia de la SSPC de México tiene un papel especializado dentro del sistema de seguridad pública y de análisis de criminalidad. Algunas de sus funciones son las siguientes:

Investigación : Realizar investigaciones de delitos , recopilación de evidencias, seguimiento de pistas, coordinación con otras agencias (policía, Ministerio Público, etc.) para desentrañar redes delictivas u actividades criminales.

: Realizar , recopilación de evidencias, seguimiento de pistas, coordinación con otras agencias (policía, Ministerio Público, etc.) para desentrañar redes delictivas u actividades criminales. Análisis de inteligencia : Procesar datos, patrones de delitos, conducta delictiva, amenazas, riesgos; usar esa información para anticipar acciones delictivas, prevenir delitos , planear operaciones de seguridad, etc.

: Procesar datos, patrones de delitos, conducta delictiva, amenazas, riesgos; usar esa información para , planear operaciones de seguridad, etc. Uso de tecnologías modernas : Sistemas de información, bases de datos, herramientas digitales , análisis forense, informática, estadísticas; tecnología para seguimiento , vigilancia, procesamiento de grandes volúmenes de datos, etc.

: Sistemas de información, bases de datos, , análisis forense, informática, estadísticas; , vigilancia, procesamiento de grandes volúmenes de datos, etc. Coordinación interinstitucional: Trabajar junto a entidades federales, estatales, judiciales, fiscales; coordinar esfuerzos de seguridad pública; compartir inteligencia para desarticular grupos criminales; aportar a acciones conjuntas de prevención, protección y reacción.

¿Cómo entrar a trabajar a la SSPC?

Para formar parte de las filas de la SSPC debes cumplir con los requisitos que aparecen en la Convocatoria, que son los siguientes:

Tener únicamente la nacionalidad mexicana

Ser, mínimo, licenciado en : Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad pública y/o ciudadana, Informática, Ingeniería en sistemas, Ciencias forenses, Contaduría, Economía, Actuaría, Estadística o afines

: Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad pública y/o ciudadana, Informática, Ingeniería en sistemas, Ciencias forenses, Contaduría, Economía, Actuaría, Estadística o afines Tener entre 23 a 35 años cumplidos

Estatura mínima: 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres

No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso o culposo calificado como grave , ni estar sujeto a proceso penal o en investigación

, ni estar sujeto a proceso penal o en investigación No ser deudor alimentario

No haber sido sentenciado por delitos por razón de género

No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público

Puedes consultar la convocatoria 2025 completa en este ENLACE .

¿Cómo hacer mi registro para la Convocatoria 2025 de la SSPC?

Si estás interesado y cumples con los requisitos, lo siguiente que debes hacer es tu registro en la página de internet de la SSPC. Sigue estos sencillos pasos:

Inicia tu registro en este ENLACE

Después, deberás de cubrir con un perfil físico, ético, médico y de personalidad.

Acreditar las evaluaciones de confianza de la institución.

de la institución. Después de haber realizado estas partes del proceso la dependencia federal te citará por correo electrónico, para que presentes tu documentación original para su cotejo.

Si resultas seleccionado, iniciarás un curso de formación inicial y especialidad, que tiene una duración de 1,200 horas, es decir, aproximadamente 9 meses en modalidad de internado. Los aspirantes recibirán uniforme, equipo complementario, material didáctico, alimentación y alojamiento conforme al programa que se encuentre cursando y, adicionalmente, una ayuda de cinco mil pesos mensuales durante el curso.

Para convertirte en agente de investigación de la SSPC deberás de aprobar una evaluación final. La convocatoria se cerrará hasta que sean seleccionadas las mil personas para las plazas disponibles.

¿Cuánto gana un agente de investigación e inteligencia de la SSPC?

Según las convocatorias más recientes de la SSPC para agentes de Investigación e Inteligencia, el salario ofrecido es de $32,000 pesos netos al mes para el puesto.

Además del sueldo base, incluyen prestaciones como: ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de vida institucional, ahorro solidario, aguinaldo de 40 días y estancias infantiles.

