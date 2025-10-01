Perdí el privilegio de moverme solo: Ciro Gómez Leyva tras atentado

En entrevista para adn Noticias, el periodista Ciro Gómez Leyva , señaló el privilegio de moverse solo tanto en la ciudad como en el país, por lo que tuvo que tomar la decisión en un determinado momento de vivir fuera de México.

asegura que tuvo mucha suerte de no haber sido asesinado, por lo que no se victimiza En su nuevo libro “No me pudiste matar”, el periodista relata lo que es tratar de sobrevivir después de un hecho traumatizante como lo fue el atentado que sufrió en diciembre de 2023.