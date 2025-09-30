inklusion.png Sitio accesible
Seguridad
Nota

Detienen a 3 personas por extorsión en Tabasco; aseguran drogas y armas

Omar García Harfuch, titular de la SSPC informó sobre la detención de tres personas en el municipio Centro de Tabasco vinculadas con extorsión y cobro de piso.

Extorsión en Tabasco
SSPC
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco realizaron un operativo y lograron detener a tres hombres acusados de extorsión y cobro de piso.

Detienen a tres personas por extorsión y cobro de piso

Tras realizar labores de inteligencia e investigación , los agentes de seguridad identificaron a tres hombres relacionados con extorsión y cobro de piso.

Los elementos de seguridad llevaron a cabo un recorrido y ubicaron a os sujetos que iba a bordo de un vehículo y portaban armas de fuego por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación.

“El Chacal” líder de Los Tanzanios
Aseguran droga y armas en Tabasco

Los efectivos realizaron una revisión de seguridad y hallaron 150 dosis de marihuana, un vehículo, dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 27 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, 23 ponchallantas y dinero en efectivo. Todo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades para comenzar la investigación.

Ocho integrantes de células criminales detenidos
Índices de extorsión en 2025

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ) de enero a julio de 2025 se tiene un registro de 6 mil 880 víctimas de extorsión, es decir que hubo un aumento del 8%.

Marcela Figueroa, titular del SESNSP indicó que el incremento se debe a que subió el número de denuncias tras implementarse la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Chiapas, CDMX y Puebla son las entidades donde se registro un alza importante. Durante 2025, los estados con más víctimas de extorsión fueron Edomex con mil 634, Guanajuato con 899 y CDMX con 863. Mientras que los estados donde hubo una disminución fueron Campeche, Durango y Oaxaca.

Las autoridades federales recibieron 18 mil llamadas a través del 089, el 58% fueron extorsiones no consumadas.

Senado aprueba reforma para combatir la extorsión y esto es lo que significa

[VIDEO] El Senado aprueba por unanimidad la reforma para combatir la extorsión que homologa penas, fortalece coordinación y persigue de oficio este delito en México.

Tabasco
