Detienen a 3 personas por extorsión en Tabasco; aseguran drogas y armas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado de Tabasco realizaron un operativo y lograron detener a tres hombres acusados de extorsión y cobro de piso.

Detienen a tres personas por extorsión y cobro de piso

Tras realizar labores de inteligencia e investigación , los agentes de seguridad identificaron a tres hombres relacionados con extorsión y cobro de piso.

Los elementos de seguridad llevaron a cabo un recorrido y ubicaron a os sujetos que iba a bordo de un vehículo y portaban armas de fuego por lo que fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien determinará su situación.

Aseguran droga y armas en Tabasco

Los efectivos realizaron una revisión de seguridad y hallaron 150 dosis de marihuana, un vehículo, dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 27 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, 23 ponchallantas y dinero en efectivo. Todo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades para comenzar la investigación.

Índices de extorsión en 2025

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ) de enero a julio de 2025 se tiene un registro de 6 mil 880 víctimas de extorsión, es decir que hubo un aumento del 8%.

Marcela Figueroa, titular del SESNSP indicó que el incremento se debe a que subió el número de denuncias tras implementarse la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Chiapas, CDMX y Puebla son las entidades donde se registro un alza importante. Durante 2025, los estados con más víctimas de extorsión fueron Edomex con mil 634, Guanajuato con 899 y CDMX con 863. Mientras que los estados donde hubo una disminución fueron Campeche, Durango y Oaxaca.

Las autoridades federales recibieron 18 mil llamadas a través del 089, el 58% fueron extorsiones no consumadas.

