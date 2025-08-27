SSPC decomisa casi 20 toneladas de droga y detienen a más de mil personas por delitos de alto impacto

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó el informe sobre los avances en la Estrategia de Seguridad y señaló que en las últimas semanas han detenido a más de mil personas por delitos de alto impacto.

De acuerdo con la SSPC se han asegurado 381 mil armas de fuego; se relaizó un deocmiso de 20 toneladas de droga, y se han inhabilitado 61 laboratorios.

Aseguran más de 230 toneladas de droga

Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto de 2025 se ha logrado la detención de 30 mil 755 personas y se han asegurado 15 mil 496 armas de fuego .

Además, se desmantelaron mil 356 laboratorios y se aseguraron 239.7 toneladas de droga entre ellas mil 510 kilos y 3 millones 575 mil 110 pastillas de fentanilo.

Detenciones y aseguramiento de droga en Edomex

En el Edomex, elementos de la Defensa Nacional, SEMAR, SSPC y FGR realizaron un operativo y lograron la detención de Dylan Samuel “N” integrante de Los Malportados/Cártel Nuevo Imperio con operaciones en CDMX, Edomex, Morelos y Guerrero.

El detenido está acusado de feminicidio, homicidios, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada.

Operativos en Jalisco, Nayarit y Guerrero

Durante otro operativo , se logró la detención de 14 personas entre ellas Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro” jefe de la plaza del CJNG. Era el encargado de la compra y venta de armas y distribución interna del armamento en las distintas facciones.

También se aseguraron 21 armas cortas, 4 armas largas, cargadores, cartuchos, 5 granadas de mano, 152 chalecos tácticos, 4 vehículos y motocicletas.

Además, durante dos acciones de vigilancia marítima, se aseguraron mil 500 kilos de cocaína, con ello suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar.

Resultados de la estrategia nacional antiextorsión

Se han atendido más de 32 mil llamadas para denunciar delitos de extorsión al número 089 del 7 de julio al 24 de agosto de 2025.

69% extorsiones no consumadas

22% denuncia de número que intentó extorsionar

9% extorsiones consumadas

Se abrieron mil 11 carpetas de investigación.

