FGR investiga desaparición de músicos colombianos tras petición del presidente Gustavo Petro

En medio de la preocupación por la violencia en México, la FGR investiga desaparición de músicos colombianos tras la solicitud directa del presidente Gustavo Petro a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Los artistas, Bayron Sánchez, conocido como B-King, y el DJ Jorge Herrera, alias Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre de 2025 en la CDMX. Ambos residían temporalmente en el país por motivos laborales relacionados con la música.

El mandatario colombiano vinculó el caso con el crimen organizado y pidió al cuerpo diplomático movilizarse para encontrarlos. La mandataria Sheinbaum confirmó que las investigaciones ya están en curso, con la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Qué solicitó Gustavo Petro a México?

El 21 de septiembre de 2025, Gustavo Petro pidió apoyo a la presidente Claudia Sheinbaum para localizar a los dos artistas colombianos. Su llamado buscó visibilizar la vulnerabilidad de los migrantes y trabajadores culturales en contextos de violencia organizada.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Además, el presidente colombiano señaló al crimen organizado como posible responsable de la privación ilegal de la libertad. Su intervención dio relevancia internacional al caso, que rápidamente escaló en las agendas de seguridad bilateral entre México y Colombia.

¿Qué respondió Claudia Sheinbaum sobre la investigación?

El 22 de septiembre, en conferencia de prensa en la CDMX, la presidente aclaró que la FGR tomó el caso de inmediato. Explicó que la denuncia fue presentada en la Fiscalía de la CDMX y no en Sonora, como se había informado en un inicio.

Sheinbaum también confirmó la coordinación entre la SSPC, la FGR y la FGJCDMX. El objetivo principal es esclarecer los hechos, validar la denuncia y establecer la identidad de los desaparecidos. La mandataria mexicana destacó que la Cancillería de México mantiene comunicación activa con su par colombiana.

¿Quiénes son los músicos desaparecidos?

Los desaparecidos son Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown), ambos de 31 años. Eran parte de la escena urbana colombiana y habían viajado a México para presentaciones y colaboraciones.

Fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, cuando salieron hacia un gimnasio. Según las fichas de búsqueda, uno de ellos vestía camiseta negra, pants blancos y tenis blancos. Entre las señas particulares destacan una greca en la ceja izquierda y varios tatuajes en el cuerpo.

¿Cómo avanzan las indagatorias de la FGR?

Las autoridades mexicanas priorizaron este caso con cooperación internacional. La Cancillería mexicana ya compartió información con Colombia, lo que agiliza las investigaciones.

Colectivos de búsqueda detectan campos de exterminio en Nuevo León; hayan una gran cantidad de restos humanos [VIDEO] Campos de exterminio en Nuevo León son reportados por el colectivo “Movimiento por nuestros desaparecidos"; se hallaron una gran cantidad de restos humanos.

Se analizan todas las líneas posibles, incluyendo la intervención del crimen organizado. Organismos internacionales recuerdan que las desapariciones forzadas son una problemática grave en México, con miles de casos sin resolver. Por ello, cualquier dato que ayude a localizar a los músicos es vital para las autoridades.