¿Exceso de velocidad o un bache? Dictamen de la FGR revela motivo de la explosión de pipa en Iztapalapa

El pasado 10 de septiembre, una pipa de gas sufrió un accidente en Iztapalapa , el cual provocó una enorme explosión de casi 50 metros, afectando a casi un centenar de personas con el fuego. Luego de varios días de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene su primer dictamen y revela los motivos por los que ocurrió esta tragedia.

La explosión ocurrió a la altura del puente de la Concordia, impactando autos particulares y de transporte público. Al corte del 16 de septiembre, hay 17 fallecidos, 35 personas hospitalizadas y 35 dadas de alta.

Dictamen de la FGR revela motivo de la explosión de pipa en Iztapalapa

De acuerdo con la FGR, el conductor Fernando Soto manejó la unidad sin la suficiente capacidad técnica, a una velocidad de 50 kilómetros, lo que provocó que chocara en dos ocasiones antes de volcarse; primero chocó la carrocería y después la pipa, justo cuando ingresaba a la glorieta de la autopista México - Puebla.

El dictamen asegura que el conductor no mantuvo el control direccional de la unidad, confirmando que iba a un exceso de velocidad y no tenía la capacidad de manejar la pipa, algo que también se notaría por los daños en los parapetos de la glorieta.

El límite de velocidad permitido en la glorieta es de 40 kilómetros por hora, pero la pipa iba a 50, además de que no iba por el carril de circulación que le correspondía; esto provocó la volcadura de la unidad y la explosión subsecuente. El dictamen fue anexado en la carpeta de investigación con folio CI-FIIZP/IZP-10/UI-3 S/D/00122/09-2025

¿Qué se sabe sobre los baches en la zona?

Por si fuera poco, también se ha especulado mucho respecto a las condiciones de la carretera y los baches que hay, sin embargo, el dictamen asegura que no encontraron ningún obstáculo de tránsito, ni baches, tal y como había declarado Bertha Alcalde en la conferencia de prensa del sábado 13 de septiembre.

