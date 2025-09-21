Gustavo Petro pide ayuda al Gobierno de México para encontrar al cantante Bayron Sánchez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , pidió ayuda al Gobierno de México para encontrar con vida al cantante Bayron Sánchez conocido artísticamente como “B King” y su coequipero Jorge Herrera, quienes fueron reportados como desaparecidos tras dar un concierto en Sonora.

El mandatario colombiano señaló que ambos pudieron haber sido víctimas de las mafias multinacionales que crecen en el continente por el consumo de drogas en los Estados Unidos. Destacó que estos jóvenes son talentosos y espera que las autoridades mexicanas los busquen.

Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios.

¿Qué se sabe de la desaparición de Bayron Sánchez?

Bayron Sánchez, de 31 años, es expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes y está desaparecido desde el 16 de septiembre. La última vez que lo vieron se dirigía supuestamente a un gimnasio de la cadena Smart Fit, en Polanco, Ciudad de México e iba acompañado de su DJ, Regio Clown. B King llevaba camiseta negra, pants y tenis blancos, mientras que su amigo tenía camiseta negra y pants negro.

El cantante J Balvin compartió una fotografía del cantante y un número de teléfono de contacto en caso de tener información sobre su el paradero.

Última publicación y palabras de su madre

La última publicación de B King la realizó un día antes de su desaparición es decir el 15 de septiembre, cuando presentó su show y agradeció en redes sociales el apoyo de los fans. “Muchas gracias mi México lindo y querido”, escribió en su cuenta de Instagram.

Al no saber nada de su hijo, su madre dijo que Dios todo lo ve y hace lo imposible para que lo devuelva sano y salvo. Asimismo, aseguró que siente mucho dolor por su desaparición.

