Los mejores memes del Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum del 15 de septiembre de 2025

Como era de esperarse las redes sociales no esperaron demasiado para llenar de comicidad el Grito de Independencia encabezado por Claudia Sheinbaum la noche del 15 de Septiembre de 2025. La presidenta apareció en Palacio Nacional para lanzar sus arengas acompañada de su esposo y los internautas no duraron en hacerle graciosas comparaciones con personajes de películas y caricaturas.

La diferencia de estaturas y un gesto en especifico del ahora Primer Caballero hicieron revuelo en redes sociales y con ello los memes del 15 de Septiembre se volvieron virales y aquí te dejamos una recopilación de los mejores.

Memes de Claudia Sheinbaum por el Grito de Independencia

Los mejores memes del Grito de Independencia están aquí:

¿Quién estuvo en el Zócalo de la CDMX?

Como parte de la celebración del Grito de Independencia la explanada del Zócalo de la CDMX se convirtió en una verbena popular a la que asistieron miles de personas, pero no solo fueron a dar el grito, sino a echarse un bailecito de la mano de La Arrolladora Banda Limón, agrupación de banda que amenizó horas antes del grito y que puso a cantar a toda la explanada del Centro Histórico.

Errores virales del Grito de Independencia en 2025

Además de los memes del Grito de Independencia 2025 hubo otros eventos que se volvieron virales la noche del 15 de Septiembre como fue un espectáculo de drones que falló en plena celebración y la confusión de un alcalde que le cambió el apellido a La Corregidora fueron de las pifias de la noche que se han vuelto virales en la red y que si quieres conocer a detalle estos cómicos casos te los contamos en el siguiente link.

