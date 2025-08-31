Influencer Esmeralda Ferrer Garibay y su familia son asesinados en Jalisco; sospechosos fueron liberados

El asesinato de Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como la influencer Esmeralda FG en TikTok, junto a su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus hijos Gael Santiago y Regina, conmocionó a Jalisco y al país.

Los cuerpos fueron localizados dentro de una camioneta en Guadalajara, en un hecho que dejó muchas dudas sobre los responsables, las investigaciones y el contexto de violencia en la región.

En adn40 te decimos quién era Esmeralda, cómo ocurrió el hallazgo, qué investigan las autoridades, si hubo detenidos y qué reacciones generó este crimen.

¿Quién era Esmeralda FG?

Esmeralda Ferrer Garibay tenía 32 años y acumulaba más de 39.8 mil seguidores en TikTok bajo el usuario @esmeraldafg222. Su contenido mostraba un estilo de vida aspiracional: moda de lujo, autos deportivos, viajes y escenas familiares.

Su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años, y sus hijos Gael Santiago (13) y Regina (7), aparecían frecuentemente en sus publicaciones.

Aunque gran parte de su contenido estaba enfocado en moda y lujos, también compartía videos con música de narcocorridos y frases polémicas que generaban debate en redes sociales. Esto no ha pasado desapercibido para los usuarios, quienes hoy recuerdan sus publicaciones tras la tragedia.

¿Cómo fue el hallazgo de los cuerpos?

El 22 de agosto de 2025, la familia fue localizada sin vida dentro de una camioneta Ford Ranger gris, abandonada en la colonia San Andrés de Guadalajara. Días antes habían sido reportados como desaparecidos tras perderse contacto con ellos.

La Fiscalía de Jalisco informó que los cuerpos fueron identificados el 28 de agosto tras estudios forenses. Se presume que el crimen ocurrió en un taller mecánico llamado “La Araña”, donde peritos hallaron restos balísticos y manchas de sangre. Actualmente, las autoridades revisan grabaciones del C5 y cámaras particulares para esclarecer el recorrido del vehículo y a los responsables.

¿Qué investigan las autoridades?

De acuerdo con el vicefiscal Alfonso Gutiérrez Santillán, el crimen estaría relacionado con los negocios de Roberto Carlos Gil Licea en la compraventa de vehículos y agricultura en Michoacán, más que con la actividad de Esmeralda en redes sociales.

Aunque la vida pública de la influencer genera especulaciones por sus referencias a la cultura del narcotráfico, la Fiscalía aclaró que no hay elementos para vincular directamente su actividad digital con el asesinato. Las investigaciones continúan con análisis periciales y búsqueda de posibles responsables.

¿Hubo detenidos y qué pasó con ellos?

Tras los cateos en el taller “La Araña”, tres hombres fueron detenidos: Héctor Manuel Valdivia Martínez, un sujeto apodado “El Chino” y un tercero sin identificar. Sin embargo, fueron liberados por falta de pruebas.

Horas después, Héctor Valdivia y dos de sus familiares fueron privados de la libertad por un comando armado, mientras “El Chino” logró escapar. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas investiga este nuevo hecho, lo que ha complicado aún más el caso y generado críticas sobre la seguridad en las investigaciones.

¿Qué reacciones ha generado el caso?

En redes sociales, cientos de usuarios han dejado mensajes de condolencias y también críticas hacia el estilo de vida de la influencer. Algunos señalan los riesgos de ostentar lujos en plataformas públicas, mientras otros exigen justicia sin juicios de valor.

El caso se suma a una serie de crímenes violentos en Jalisco que han impactado en la percepción de inseguridad en la entidad. La sociedad y la comunidad digital siguen de cerca las investigaciones, mientras la familia y allegados de Esmeralda piden justicia y respeto para las víctimas.

