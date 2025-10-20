Hallan sin vida a Medio Metro, famoso bailarín en Puebla

Este lunes fue localizado el cuerpo sin vida en una barranca de San Aparicio, Puebla de Francisco “Pancho Pérez”, quien era conocido en los sonideros como “Medio Metro” y amado por sus pasos de baile.

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el homicidio y fue identificado debido a la condición de acondroplasia que tenía, y que muchos conocen de mal forma como enanismo.

Confirman la muerte de Medio Metro poblano

El Grupo Super T confirmó la muerte del bailarín a través de redes sociales y se solidarizó con su familia y seres queridos.

Lamentamos comunicar a todos nuestros seguidores el fallecimiento de nuestro compañero Medio Metro, nos unimos al dolor que embarga a la familia Pineda. Descasa en Paz

Conocido como “Medio Metro Poblano” estuvo el pasado fin de semana en la explanada municipal de Coronango, zona conurbada de Puebla junto al Grupo Super T.

LAMENTAMOS COMUNICAR A TODOS NUESTROS SEGUIDORES EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO MEDIO METRO NOS UNIMOS AL DOLOR QUE EMBARGA A LA FAMILIA PINEDA DESCANZA EN. PAZ Publicado por Grupo SUPER T de Paco Toxqui en Lunes, 20 de octubre de 2025

¿Qué le pasó al Medio Metro poblano?

Algunas versiones señalaban que el bailarín había sido baleado; sin embargo lo que se conoce por autoridades municipales es que presentaba una herida en la cabeza y su cuerpo estaba en una barranca o canal en la zona norte de Puebla.

El hombre de talla baja de aproximadamente 30 años de edad vestía camisa y pantalón blanco; su herida en la cabeza estaba cubierta con un mandil negro que la víctima portaba.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

