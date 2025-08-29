Confirma muerte de un hombre por rabia en Colima; fue mordido por un animal en Jalisco

La Secretaría de Salud del Estado de Colima confirmó la muerte de un hombre contagiado de rabia tras meses de padecer la enfermedad. A través de un comunicado oficial publicado por las autoridades, se dio a conocer que el paciente era residente del municipio de Tonila, Jalisco, lugar en el que fue mordido por un animal.

Dentro del informe oficial de las autoridades de Colima, se dio a conocer que la mordedura se originó a mediados de mayo pasado, lo cual comenzó a generar síntomas de gravedad en la persona que luego de tres meses perdió la vida.

40% de estudiantes de nivel primaria tienen obesidad [VIDEO] La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el 40% de estudiantes de primaria padecen obesidad, por eso se lanzó la estrategia saludable.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo se contagió de rabia la víctima que murió en Colima?

Información oficial de las autoridades de salud de la entidad señalaron que el paciente fue contagiado en el estado de Jalisco, sin embargo, tras presentar severos síntomas de la enfermedad acudió al Hospital General Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pese a ello, es importante señalar que no se dio a conocer qué tipo de animal fue el que mordió y contagió de rabia al hombre afectado, sin embargo se informó que el caso se adjudicó al estado de Jalisco para que se inicien con las diligencias correspondientes.

¿Qué síntomas mostró la víctima de rabia en Colima?

Tras varios días de la mordedura del animal, el paciente comenzó a presentar síntomas como cansancio y entumecimiento en el área afectada donde ocurrió la lesión. Sin embargo y luego de acudir a una unidad de salud, el hombre inició con problemas neurológicos severos.

Otros de los síntomas que presentó el paciente fueron fiebre, malestar en la zona de la mordedura, así como picazón en la zona afectada.

Síntomas de la rabia en humanos

Vale la pena mencionar que entre los síntomas que puede presentar la rabia en humanos, son los siguientes:

Fiebre

Dolor de cabeza

Malestar general

Hormigueo y picazón en la zona afectada

Vale la pena mencionar que esta enfermedad se contagia por medio de mordeduras de animales contagiados o bien, por el contacto de la saliva de éstos con heridas abiertas o mucosa en humanos.

¿Qué hacer en caso de ser mordido por un animal?

En caso de ser mordido por un animal, es importante que se deben tomar previsiones por temas de contagio de rabia, por lo cual lo primero que se tiene que hacer es acudir a un hospital para que se aplique la vacuna correspondiente.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.