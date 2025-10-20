Dan de alta a Nicole, estudiante de secundaria golpeada por compañeras en Tláhuac

Nicole, estudiante de la Secundaria No.324 “Alfonso Caso”, ubicada en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, quien fue brutalmente golpeada por algunas de sus compañeras y por familiares de las agresoras fue dada de alta del hospital después de estar en vigilancia médica a causa de las heridas.

La alumna, de tan solo 12 años, ya había reportado que sufría bullying por parte de sus compañeras, sin embargo, las autoridades de la institución no hicieron nada para detener las agresiones.

¿Cómo fue la agresión a la estudiante Nicole?

La agresión se registró el pasado 13 de octubre, cuando varias de sus compañeras y presuntamente familiares de dichas alumnas golpearon a Nicole al interior del plantel aproximadamente a las 19:50 horas.

En un video que se viralizó rápidamente se puede observar cómo son varias las personas quienes agreden a la joven estudiante que se encuentra en el suelo. La cámara pudo captar no solo a estudiantes, sino también a mujeres adultas participando en la pelea que se registraba en el patio de la escuela.

Escuela no le brindó atención a Nicole

Flor Jiménez Hernández, mamá de Nicole, señaló a adn Noticias que las autoridades de la secundaria no le brindaron ningún tipo de ayuda a la estudiante, al argumentar que se trató de un “problema de niñas”.

Al ver que ni los profesores ni los directivos de la escuela ayudaban a su hija, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) llevó a Nicole al hospital a petición de la señora Flor.

¿Cuál fue el diagnóstico de Nicole?

En el hospital, Nicole fue diagnosticada con sangrado vaginal, y con múltiples contusiones, así como traumatismos leves. Los médicos descartaron fractura de cráneo, sin embargo, su cara sí presentaba hinchazón, al igual que uno de sus ojos.

SEP se pronuncia tras la agresión a Nicole

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), tiene total disposición de mantener comunicación permanente con las familias de ambas alumnas y a partir de estos momento asistirá al plantel personal de la Unidad de Atención a la Mujer, Acoso y Situaciones de Integridad (UAMASI), conformado por un equipo de abogadas y psicólogas.

🛑 #NotaInformativa | A través de la #AEFCM, brindamos atención inmediata y acompañamiento a las alumnas involucradas en un incidente ocurrido en una secundaria de la alcaldía Tláhuac.



— SEP México (@SEP_mx) October 20, 2025

